Burak Yılmaz'dan devlere geçit yok! Trabzonspor'un serisi son buldu

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Trendyol Süper Lig'de 34. hafta, yapılan tek maçla sona erdi.

Ligde haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.

DEVREYİ KASIMPAŞA ÖNDE TAMAMLADI

Karşılaşmanın 19. dakikada Aytaç'ın ceza yayı üzeri sağ çaprazdan vuruşunda savunmada Batagov'a da çarpan meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu ve Kasımpaşa, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

SIKAN SKORU BELİRLEDİ

İkinci yarının başında ise dakikalar 47'yi gösterdiğinde Trabzonspor beraberliği yakaladı. Nwakaeme'nin pasında ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Sikan, yerden yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve mücadelenin skorunu belirledi.

TRABZONSPOR OFSAYTA TAKILDI

90. dakikada Trabzonspor'un 90. dakikada kaydettiği gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

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KASIMPAŞA MAÇINI DA BOŞ GEÇMEDİ

Trabzonspor'un devre arasında transfer ettiği Danylo Sikan, Kasımpaşa maçını da boş geçmedi. İlk 8 lig maçında skor katkısı sağlayamayan golcü, geçen hafta Alanyaspor filelerine 2 gol bırakırken, 1 de asist katkısı sağlamıştı. Son haftalarda çıkışa geçen Ukraynalı futbolcu, son 2 karşılaşmada 3 gol, 1 asist ile 4 gole direkt etki etti.

TEKKE'NİN SERİSİ SONA ERDİ

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı son 4 maçtan galibiyet ile ayrılan Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'un serisi bu maçla birlikte son buldu. Bordo - mavililer, ligin 35. haftasında taraftarının önünde lider Galatasaray'ı ağırlayacak.

BURAK YILMAZ'DAN MÜTHİŞ BAŞARI

Kasımpaşa, bu beraberlikle birlikte iç sahadaki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Taraftarının önünde son mağlubiyetini ligin 12. haftasında geçici teknik direktör Barış Kanbak yönetiminde alan İstanbul temsilcisi, ardından çıktığı 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Söz konusu serinin son 6 maçı Burak Yılmaz liderliğinde geldi. Yılmaz, bu süreçte Galatasaray ve Beşiktaş'ı mağlup ederken, Trabzonspor ile berabere kaldı.