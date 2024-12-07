Burak Yılmaz'dan canlı yayında itiraflar! Derbinin favorisini açıkladı: Maçı çözebilir... | En iyisi Galatasaray, üst düzey...

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Geçmişte 4 büyük takım olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi kulüplerin formasını terleten Burak Yılmaz, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

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TRT Spor'da konuşan eski futbolcu ve günümüzde teknik direktörlük yapan Yılmaz, temsilcilerimizin Avrupa sahnesindeki performanslarını, Süper Lig'deki yıldız isimleri ve Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini masaya yatırdı.

İşte Burak Yılmaz'ın açıklamaları:

'EN İYİSİ GALATASARAY'

"Avrupa'daki temsilcilerimizden en iyisi olarak Galatasaray'ı görüyorum. Ama hangi taraftara sorsak, UEFA'nın kendilerini mutlu etmediğini söyler. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi takımıdır. Galatasaray'ın zaten diğer takımlarla farkı budur. Her zaman Şampiyonlar Ligi'nde olmak ister. Şampiyonlar Ligi her zaman onları mutlu eder. UEFA'da da sonuna kadar devam edebileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe toparladı. Çıkma şansı çok yüksek. Kadro kalitesi de çıkmasında önemli rol oynar, çok iyi bir teknik direktörü var, aynı Galatasaray gibi. Beşiktaş'ın sancılı dönemi, herhalde veda edecekler. Başakşehir iki maçı da kazanırsa çıkma ihtimali var. Kazanırsa iki maçı yoluna devam edebileceğini düşünüyorum. Çok kötü diyemeyiz performanslara ama daha iyi olabilirdi. En azından Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde olsaydı bizleri mutlu ederdi ama finale gider ve kupayı alırsa da çok mutlu oluruz."

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'OSIMHEN LİGİN ÇOK ÜSTÜNDE'

"Osimhen, çok üst düzey bir futbolcu, atletik yapısı, fiziki genetiğiyle. Avrupa santrforu, dünyanın ilk 5-6 santrforlarından bir tanesi. Galatasaray'ın atanı ve tutanı en iyisidir derim. Icardi sakatlandı, Osimhen var, Osimhen giderse daha iyisini alırlar demiştim. Gerçekten öyle bir kültürü var. Osimhen, çok değerli bir futbolcu. Türkiye'de olması bizim için çok iyi. Osimhen'i yakından takip eden çok üst düzey takım var. Bizim ligimizin de takip edilmesi bizler için büyük bir şans, inanılmaz. Osimhen'in ne yaptığı çok belli, daha da iyi olacaktır. Tam performansına kavuşmadığını, kavuşunca çok daha ekstra işler yapacağını düşünüyorum. Ama Icardi'ye bir parantez açmak lazım. Galatasaray'ın oyun yapısında Icardi'yi arayacağını düşünüyorum. Oyun olarak Icardi'nin yokluğunun etkileyeceğini düşünüyorum. Osimhen şu anda tartışmasız fizik olarak Türkiye Ligi'nin üzerinde bir oyuncu, nazar değmesin."

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'DZEKO WINNER BİR OYUNCU'

"Saygı duyulası bir performans. Harika bir profesyonel, winner bir oyuncu. En önemlisi bu. Onun şu andaki performansı hem bizim gençlerimize hem de futbol hayatında 30'un üzerine çıkmış oyunculara örnek olacaktır. Kendisine çok saygı duyuyorum. Performansına saygı duyuyorum. Kendisini tebrik ediyorum. Bizim futbolcularımızın örnek alması gereken bir futbolcu. Bu yaşında Türkiye'ye geldi ama hala aynı istekle devam ediyor. Onu izlerken keyif alıyorum."

'AVRUPA'DA TAKIM ÇALIŞTIRMA HAYALİN VAR MI?'

"Tabii ki de var. Hayal kurmak bedava ama oraları hak etmedik henüz. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi kulüpleri çalıştırmak için önce hak etmek lazım. Ben hak etme dönemindeyim şu anda. İnşallah kendimizi kanıtlayıp ispat edip oraları çalıştırmak hayalimde var. Çok büyük cümleler kurmak istemiyorum. Her akşam yatmadan nasıl futbolculuğumda hayal kuruyorsam; hep gol attığımı, gol kralı olduğumu, şampiyon olduğumu... Şimdi de teknik direktör olarak her akşam yatmadan çok güzel hayallere dalıyorum."

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'DERBİLERİN FAVORİSİ OLMAZ'

"Derbiler asla favorisi belli olmayan maçlardır. Fenerbahçe bir adım önde gibi görünüyor, Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumdan dolayı ama Beşiktaş'ın da ayaklarından biri çıkıp maçı çözebilir."

'ARDA'YA ZARAR VERİYORUZ'

Sürekli Arda Güler'i konuşarak Arda'ya zarar veriyoruz. Arda'yı biraz rahat bırakmamız lazım.