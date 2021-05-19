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GeriFutbol Burak Yılmaz'dan Beşiktaş paylaşımı
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Futbol
Haber Giriş: 19.05.2021 - 22:35 | Son Güncelleme:

Burak Yılmaz'dan Beşiktaş paylaşımı

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Burak Yılmaz'dan Beşiktaş paylaşımı

Fransa Ligue 1'de Lille formasıyla şampiyonluğa koşan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından Beşiktaş paylaşımı yaptı.

Kariyerinde aralıklarla 4 sezon siyah beyazlı formayı giyen Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Vodafone Park'ta Süper Lig kupasına kavuşan Beşiktaş'ın kupa töreninden bir fotoğrafı paylaşan deneyimli golcü, kartal ve kupa emojileri kullandı.

Beşiktaş formasıyla toplamda 96 maça çıkan Burak, 32 gol atıp 10 da asist yaptı.

Burak Yılmazdan Beşiktaş paylaşımı

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