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Burak Yılmaz'dan A Milli Takım'a destek! "Bizim Çocuklar'a güvenelim..."

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#EURO 2024#Burak Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 09:29

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Portekiz karşısında 3-0 mağlup olan A milli futbol takımına destek mesajı yayınladı.

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Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Almanya'da devam eden 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer alan A milli futbol takımına destek mesajı yayınladı.

Gruptaki ikinci maçında Portekiz karşısında sahadan 3-0 yenik ayrılan ay yıldızlılara sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Çok genç, potansiyelli, pırıl pırıl bir oyuncu grubuna sahibiz. Hatalar bu oyunun parçası. Gereken dersler çıkarılır. Devam eden turnuvada acımasız eleştiriler kimsenin bir işine yaramayacak. Bizim çocuklara güvenelim, destek olalım."

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A Milli futbol takımımız, Çarşamba günü gruptaki son maçında Çekya ile karşılaşacak. Ay yıldızlılar, bu maçtan puan veya puanlar ile ayrılması halinde Son 16 Turu'na katılma hakkı elde edecek.

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#A Milli Takım#EURO 2024#Burak Yılmaz

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