Burak Yılmaz'dan 2010-11 itirafı! 'Herkes şapkasını önüne koymalı!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz, maçın ardından açıklamalar yaptı.

İşte Burak Yılmaz'ın açıklamaları;

"BİRAZ ÜZDÜ"

"Nereden baktığınızla alakalı tabi. Eğer 1-0 geride olsaydık ve 1-1'i yakalasaydık çok sevinçli şekilde giderdik. Ama öne geçtiğimiz için biraz olsun üzdü."

"TÜRKİYE'NİN EN ZORLU DEPLASMANLARINDAN BİRİ"

"Türkiye'nin en zorlu deplasmanlarından birine geldik. Burada cesur oynayacağımızı, topu tutmamız gerektiğini söylemiştim. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, sahanın her yerinde son 15 dakikaya kadar birebir baskı yaptılar. Çok cesur oynadık. Tayyip ve Abena'ya çok güvenerek, sahanın her yerinde bastık. Yüzde 51 topu tuttuk. Kazanabilirdik de. Kısmet böyleymiş."

Haberin Devamı

"TRABZONSPOR'U BİLİYORDUK"

"Önemli olan, buraya gelirken Trabzonspor'un çok agresif ve istekli olacağını biliyorduk. Çünkü büyük takımlar üst üste 3 hafta kolay kolay kaybetmezler. Hele geçen hafta yaşadıkları kendi içinde ve dışına problemler nedeniyle saldıracaklarını biliyorduk. Yüzde 80-85 oranında düşündüklerimizi yaptık."

"BURADAN PUANLA DÖNMEK YÜREK İSTER"

"Duran toptan harika bir şekilde organizasyonla golü bulduk. Geçen hafta da organizasyonla gol bulmuştuk. Çalıştığımız şeyleri yapmak bizi mutlu ediyor. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Hepsini gözlerinden öpüyorum. Böyle bir durumda Trabzonspor deplasmanından puanla dönmek yürek ister. Oyuncularımda da fazlasıyla yürek vardı bugün."

"TÜRK FUTBOLUNA ZARAR VERİYOR"

“Ben oyunu konuşmak istiyorum. Son yıllarda oyunu konuşan insanlar kalmadı. Başarısızlığı tamamen hakeme, yapıya, algıya bahane bulan bir kesim oluştu. Bu kesimin arkasından giden insanlar var. Bu durum, Türk futboluna zarar veriyor.”

"BUGÜN 2010-11'İ HİSSEDEMEDİM"

"Benim olduğum dönemdeki Trabzonspor deplasmanını ben bugün hissedemedim. 2010/11 yıllarında Avni Aker'de oynarken ve ikinci gelişimde dolu tribünler önünde ısınıyordum. Bugün o deplasmanı hissedemedim. Herkes şapkasını önüne koymalı."