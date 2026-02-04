×
Burak Yılmaz'a talip var! Avrupa devi peşine düştü

Güncelleme Tarihi:

Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 16:11

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın teknik direktörü Burak Yılmaz'a, Fransa ve Belçika'dan ilgi olduğu iddia edildi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın genç teknik direktörü Burak Yılmaz'ın yakaladığı başarılı form grafiği, Avrupa'da takip edilmeye başlandı.

Sky Sport'un haberine göre Fransa ve Belçika'dan bazı kulüpler, Burak Yılmaz için nabız yokluyor.

Haberin detaylarında, Burak Yılmaz'ın teknik direktörlük kariyerinde gelişimini sürdürdüğü ve oyun görüşü, liderliği, güçlü kişiliğinin takdir gördüğü ifade edildi. Yılmaz'ın bu yeteneklerinin, Avrupa kulüplerinin gözünden kaçmadığı bilgisine yer verildi.

EN CİDDİ ADAY LILLE

Fransa Ligi'nde top koşturduğu dönemde unutulmaz bir şampiyonluk da yaşadığı takımı olan Lille'in, Burak Yılmaz için en ciddi aday olduğu yazıldı. Henüz resmi teklif yapılmamasına karşın Burak Yılmaz'ın gelişiminin izlendiği ve oldukça başarılı bulunduğu kaydedildi.

SEZON SONUNDA AYRILIK

Burak Yılmaz için Avrupa kulüplerinin sezon sonuna kadar bekleyeceği ve sonrasında form durumuna göre resmi teklif götürebileceği bilgisine yer verildi.

 

