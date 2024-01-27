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Süper Lig ekibi, Burak Yılmaz'ı resmen açıkladı!

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#Burak Yılmaz#Kayserispor#Süper Lig
Süper Lig ekibi, Burak Yılmazı resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2024 19:11

Süper Lig ekibi Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile 2.5 yıllığına anlaşmaya vardığını açıkladı.

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Süper Lig’in 22’nci haftasında deplasmanda Samsunspor’a 2-0 mağlup olan Kayserispor’da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, Uçar’ın ardından Burak Yılmaz’a emanet edildi.

Kayserispor, teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ın getirildiğini resmen açıkladı.

Transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile 2,5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hem Burak Yılmaz’a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.

Kayserispor yönetiminin prensip anlaşmasına vardığı Burak Yılmaz, havalimanında çiçek ve meşalelerle karşılandı. 

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"İNŞALLAH KAYSERİSPOR’U İYİ YERLERE GETİRECEĞİZ"

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç ve takım menajeri Yunus Akbulut’un karşıladığı Burak Yılmaz, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kayserispor camiasına teşekkür ediyorum. Bana güvendiler, beni buraya layık gördüler. Genç bir antrenörüm, inşallah Kayserispor’u iyi yerlere getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Genç teknik adam daha sonra Samet Koç ve Yunus Akbulut ile kulüp tesislerine geçti.

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#Burak Yılmaz#Kayserispor#Süper Lig

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