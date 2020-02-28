MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBurak Yılmaz zirvesi! İndirim yapmazsa...
GeriFutbol Burak Yılmaz zirvesi! İndirim yapmazsa...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Takvim
Haber Giriş: 28.02.2020 - 09:36,Son Güncelleme:/

Burak Yılmaz zirvesi! İndirim yapmazsa...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burak Yılmaz zirvesi! İndirim yapmazsa...
Abone Olgoogle-news

Eski yönetimin sözleşmesini 2 yıl uzattığı Burak Yılmaz, Beşiktaş'a 33 milyon liralık bir yükümlülük getirdi. Başkan Ahmet Nur Çebi golcü yıldıza indirim talebinde bulunacak.

Beşiktaş'ta Burak bilmecesi... Takımda en çok kazanan oyuncular arasında yer alan 35 yaşındaki golcüyle Fikret Orman istifasından 2 gün önce yeni sözleşme imzalamış ve Burak'a 2 yıl için 5 milyon Euro verilecek olması resmiyete dökülmüştü.

SÖZLEŞME TEPKİ TOPLAMIŞTI

Burak'ın artı bir sene olan sözleşme şartları 5 milyon lira karşılığında feshedilebilecekken 2 sene daha uzatılıp 33 milyon liralık yükümlülüğün altına girilmesi büyük tepki toplamıştı.

KABUL ETMEZSE SATILACAK

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Burak'la en kısa zamanda masaya oturup sözleşmesinde indirim isteyeceği öğrenildi. Burak teklifi kabul etmezse satılması gündeme gelecek. (Takvim)

Burak Yılmaz zirvesi İndirim yapmazsa...

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle