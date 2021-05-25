Son Dakika: Lille'in kutlamalarında korkunç görüntü! Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik...

Spor Arena Dış Haber - Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de kazandığı şampiyonluğu kutladı. Lille şehir merkezinden üstü açık otobüsle geçen futbolcular, büyük kalabalıkların arasında kaldı. Oluşan izdihamda koronavirüs önlemlerinin alınmaması dikkat çekti.

POLİS ÖNLEM ALDI AMA YETERLİ OLMADI

Lille polisi, üstü açık otobüsle şehir turu atan takımın güzergahında bulunan tarihi şehir meydanına çıkan yollarda önlemler aldı ancak şampiyonluk sarhoşu olan Lille taraftarları, önlemleri aşarak meydana girdi ve on binlerce kişilik kalabalık otobüsün etrafında uzun süre coşkuyla şampiyonluğu kutladı.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ YOK SAYILDI

Lille takımının üstü açık otobüsle taraftarları selamladığı kutlamada koronavirüs salgınının hiçe sayıldığı görüldü. Bu görüntüler Avrupa basınında geniş yer buldu.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 3 KİŞİ YARALANDI

Otobüsün etrafında oluşan kalabalık, polisin müdahale etme çabası sonucu 7 kişinin gözaltına alındığı, 3 kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

LEJYONERLERİMİZDEN ŞAMPİYONLUĞA BÜYÜK KATKI

Lille forması giyen milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, tarihi şampiyonluğa büyük katkı yaptı. Ligde bu sezon çıktığı 28 maçta 16 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımının en skorer ismi oldu. 35 yaşındaki forvet, Lille'de aralık ve nisan aylarının futbolcusu seçilmişti.

Ligue 1'de bu sezon 32 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı'nın 7 golü bulunurken, Zeki Çelik de 29 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

64 GOLÜN 38'İNDE TÜRKLERİN İMZASI VAR

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik üçlüsü, bu sezon ligde 26 gol ve 12 asiste doğrudan etki etki. Toplamda Lille'in bu sezon attığı 64 golün 38'inde Türk oyuncuların imzası var.

BURAK YILMAZ YILIN 11'İNE ALINMADI

L'Equipe, Profesyonel Futbolcular Ulusal Birliği, Profesyonel Futbol Ligi Yönetimi ve CANAL + tarafından ortaklaşa belirlenen sezonun en iyi ilk 11'ine Burak Yılmaz alınmadı. Şampiyonluğun mimarlarından olan deneyimli golcünün söz konusu kadroda kendine yer bulamaması futbolseverlerin tepkisini çekti.

Şampiyonluğu kaybeden Paris Saint Germain'den Neymar, Mbappe, Kimpembe ve Marquinhos olmak üzere 4 futbolcunun yer aldığı ilk 11'de şampiyon Lille'den yalnızca iki futbolcu kadroya dahil olabildi: Mandava ve Andre...

Öte yandan söz konusu kadroda Burak Yılmaz ile birlikte Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Profesyonel Futbolcular Ulusal Birliği, Profesyonel Futbol Ligi Yönetimi ve yayıncı kuruluş CANAL +, sezonun 11'inde hiçbir Türk oyuncuya yer vermemiş oldu.