Burak Yılmaz, yeniden Süper Lig'e dönüyor

Ligin ilk haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayan Gaziantep FK, 3-0'lık skorla mağlup oldu. Güneydoğu temsilcisi, dün ise deplasmanda Konyaspor ile yaptığı maçtan 3-0 mağlup ayrıldı. Kırmızı siyahlılar, böylelikle, bu sezon ligde henüz puan ve golle tanışamadı.

İSMET TAŞDEMİR İLE YOLLAR AYRILIYOR

Gaziantep FK, alınan sonuçların ardından İsmet Taşdemir ile yolları ayırma kararı aldı.

BURAK YILMAZ İLE ANLAŞILDI

Ajansspor'un haberine göre Gaziantep FK, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile prensipte anlaştı. Gaziantep FK yönetimi, Burak Yılmaz’ı şehre davet etti.





BURAK YILMAZ'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlük yoluna adım atan Burak Yılmaz, Beşiktaş’ta yardımcı antrenörlüğün ardından 6 maç takımın başında görev almıştı. Yılmaz, daha sonra Kayserispor ve Kasımpaşa'yı çalıştırdı.