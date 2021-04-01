Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan Milli Takım açıklaması: 'Letonya maçı için çok üzgünüz...'

Fransa yolculuğu öncesinde milli futbolcular hedefin Avrupa Şampiyonası olduğunu vurguladı.



"9 PUAN OLMALIYDI AMA KÖTÜNÜN İYİSİYLE BİTİRDİK"



Türkiye'nin Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 3 maçtan 7 puan çıkararak grubunda lider olmasını değerlendiren Yılmaz, "Üç maçtan önce bize 7 puan alacaksınız deseler, biz seve seve kabul ederdik ama son maç böyle olunca çok üzüldük. İnanın kursağımızda kaldı. Hocalarımız, oyuncular olarak biz çok üzüldük. Letonya maçındaki skoru hiç yaşamak istemezdik, herkesten özür dileriz. 9 puan olmalıydı ama kötünün iyisiyle bitirdik diye düşünüyoruz" diye konuştu.



"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA İLK HEDEF GRUPTAN ÇIKMAK"



Avrupa Şampiyonası'nda rakipler kadar şansları olduklarını söyleyen golcü oyuncu, "Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde çok büyük bir başarı elde ederek son maçlar öncesi şampiyonaya katılmayı garantiledik. Bu takımımıza çok büyük bir özgüven aşıladı. O maçların getirdiği özgüveni bu maçlarda da yaşadık. Tabii kötü geçen de bir Uluslar Ligi oldu. Her şeyi yapan biz olduk. İyi konsantre olduğumuz sürece her şey başarabileceğimizi düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'nda ilk hedef gruptan çıkmak. Rakiplerimizin ne kadar şansı varsa bizim de o kadar şansımız var. Herkese saygı duyuyoruz" şeklinde konuştu.







"PSG MAÇI, FİNAL NİTELİĞİNDE"



Fransa Lig 1'de Lille formasıyla şampiyonluk mücadelesi verdiklerini söyleyen 35 yaşındaki futbolcu, " PSG maçı final niteliğinde bir maç ama daha 9-10 hafta var. Kaybetmek istemiyoruz. Bizim için 9 günde 3 maç yorucu bir süreç oldu. 2.5 günde bir maç oynadık. Biz iyi hazırlanıp o maça konsantre olacağız" ifadelerini kullandı.



YUSUF YAZICI: "SON MAÇ BİZİ BİRAZ ÜZDÜ, NAZARLIK OLSUN"



Dünya kupası elemelerine iyi başladıklarını ve sonunun da iyi geleceğini söyleyen Yazıcı, "Aslında çok güzel başladık. İlk maç, 2'nci maç, takım olarak çok iyi mücadele ettik, skorlar da çok güzel oldu bizim adımıza. Son maç bizi biraz üzdü o da nazarlık olsun. Yaptığımız bazı hatalardan ders çıkarırız diye düşünüyorum. Futbolun içerisinde olan şeyler bunlar. Beraberlik hem bizi hem de ülkemizi üzdü. İlk iki maçı kazandık ama o maçlara göre Letonya maçı biraz daha zayıftı. Nazarlık olsun diyelim, gerçekten iyi gidiyoruz. Bir takım değil, aile olduğumuzu her zaman söylüyorum. Mutluyuz, önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Güzel şeyler bizi bekliyor aslında" dedi.

Geçen yıl yaşadığı sakatlık nedeniyle Avrupa Şampiyonası'na tam hazır olamayacağını ve şampiyonanın bu yıla ertelenmesine esprili bir yaklaşımda bulunan Yazıcı, "Avrupa Şampiyonası, beni bekledi aslında. Bizim için çok güzel olacak. Her futbolcunun, her gencin hayali hem milli takım forması giymek hem de böyle büyük turnuvalarda boy göstermek. Çok mutluyuz ve dört gözle bekliyoruz. İyi şeyler olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Fransa Ligi'nde şampiyonluk yolunda PSG ile kritik bir maç oynayacaklarını söyleyen 24 yaşındaki futbolcu, "Son maçımız biraz kötü geçti. Kazanmamız gereken bir maçı kaybettik. Şimdi önümüzde PSG maçı var. Kupa maçı oynadık, kaybettik onlara karşı ama aslında kazanabilirdik. Bu maçı kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Ben kazanacağımızı düşünüyorum. Kazanırsak şampiyonluk yarışı için çok güzel olacak" şeklinde konuştu.Dünya Kupası Elemeleri'nde milli takımın, Hollanda ile oynadığı maçta kaleci Uğurcan Çakır'adiye seslenme anını DHA'ya anlatan Yazıcı, "Ben çapraz bağ ameliyatı olunca Memphis Depay ile İtalya'da üç ay birlikte kalmıştım. Onu çok yakından tanıyorum. Fransa'dan da onu iyi tanıyorum. Nasıl bir penaltı kullanacağını açıkçası biliyordum. Ondan Uğurcan'a beklemesi gerektiğini söyledim çünkü Memphis kaleciyi bekleyerek penaltı atıyor. Maçın içerisinde ters bir asist yaptım aslında " açıklamasında bulundu.İsminin transfer gündeminde olmasıyla ilgili olarak da Yazıcı, "Ben işime odaklanıyorum. Saha içerisinde aldığım sürede elimden geleni yapmaya çalışıyorum. O tabii ki de bir süreç. Transfer sezonuna çok zaman var" dedi.Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın ve Fransız Lille Kulübü'nün yıldız futbolcuları son olarak DHA aracılığıyla Avrupa Şampiyonası'nda görüşürüz mesajı verdi.

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