Burak Yılmaz ve Arda Turan'dan Arda Güler ile Hakan Çalhanoğlu'na destek! "Gereksiz polemik... Seneler önce tartışmaya kapadı!"

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Burak Yılmaz, milli takıma yönelik eleştirilerin daha dikkatli yapılması gerektiğine dikkat çekerek, “Kazanıp gruptan çıkınca bunu hep beraber başaracağız. Magazinsel eleştiriyi, çocuklarımızın kişiliğine varan, değersizleştirmeye varan eleştirileri kabul etmiyorum. Bu çocuklar profesyonel, bunu kaldırabilir diye bir şey yok. Bunlar daha kırılgan kardeşlerimiz. Eleştirilerimizi dikkat ederek yaparsak daha iyi olur. Bu çocuklar 2008’den beri başarılmayan bir şeyi başardılar. Önceden gruptan çıkmayı garantilediler ve turnuvaya galibiyetle başladılar. Ben gruptan çıkacağımıza yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.



“Arda konusunu bu kadar abartırsak önce ona zarar vereceğiz”

Dün milli takım idmanında Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın, Arda Güler'in elinden antrenman yeleğini aldığı görüntülerin çok konuşulmasına da değinen Yılmaz, “O videoda hiç bir şey yok. Arda zaten sonra ayrılıyor, yalnız çalışmaya devam ediyor. Biz bir görüntüden gereksiz yere polemik oluşturduk. Sosyal medyaya bakıyorum; ‘Arda’ya bir şey yapamazsınız’ gibi sözler görüyorum. Arda’ya zaten kimse bir şey yapamaz ama kimseye de haksızlık yapmamak lazım. Arda Güler yeteneğindeki bir oyuncuyla hocanın kötü olma olasılığı yok. Hepimizden çok Montella başarılı olmak istiyor. Arda konusunu bu kadar abartırsak önce ona zarar vereceğiz. Ondan sonra da oyuncularımıza zarar vereceğiz. Montella’nın oyuncularla ilişkisinin çok iyi olduğunu biliyorum. Yedekteki oyuncularla alakalı da çok fazla yorum yapıyoruz. Teknik, taktik olayı tamamen hocaya ait. 24 saati onlarla geçiyor. Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun ve diğer arkadaşlarımız oynama sırası geldiğinde mutlaka oynayacaklardır. Bu işi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor diye ayırırsak Türk bayrağına zarar veriyoruz Kardeşlerime çok güveniyorum. Hedef ‘final’ diye başlıklar da olmuştu. Ben buna katılmıyorum. Adım adım gideceğiz. Önce gruptan çıkalım” şeklinde konuştu.

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“Hakan Çalhanoğlu seneler önce kendisini tartışmaya kapadı”

Burak Yılmaz, dün düzenlenen basın toplantısında ay-yıldızlı takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu’nun gözlerinin dolduğunun hatırlatılması üzerine ise şunları dile getirdi:

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“Hakan Çalhanoğlu seneler önce kendisini tartışmaya kapadı. Seneler önce bizim ülkemizi seçerek kendisini tartışmaya kapadı. Şu an takımın kaptanı. Ne kadar duygusal ve kırılgan olduğunu dünkü basın toplantısında gördük. Bizim kaptanımız, liderimiz. O bu haldeyse diğer kardeşlerimizin durumunu düşünerek yorum yapmalıyız. Hakan Çalhanoğlu’na güveniyorum. Çekya maçında da ondan gol bekliyorum. Hakan’ın pozisyonel bir değişimi var. Bunu anlamıyoruz. 6 numaradan 2-3 kişiyi geçip gol atsın diye beklenmez.”

“Ben her zaman arkadaşlarımın, kardeşlerimin yanındayım”

A Milli Takımı’nın mevcut futbolcularının, eski oyunculardan gelen eleştirileri dikkate almamaları gerektiğine vurgu yapan Teknik Direktör Burak Yılmaz, “Her söyleneni dikkate alırsak futbolu 18-19 yaşında bırakmamız lazımdı. Oyunculara vurmak sadece kaos oluşturur. Bizim her Avrupa şampiyonasında da bu kaos olmuştu. Futbolu bırakan kişiler olarak kardeşlerimize destek olursak eleştirilerimizi sadece saha içinde tutarsak, bel atından vurmazsak zaten bir bütün olunabiliyor. Ben her zaman arkadaşlarımın, kardeşlerimin yanındayım, sonuçlar ne olursa olsun. Ben dışarıda mahalle ağzıyla eleştirmeyi kabul etmiyorum. Kardeşlerime tavsiyem de onları dikkate almasınlar” cümlelerine yer verdi.



“Tamamen saha içinde odaklanmamız lazım”

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“Bir futbol kültürü inşa etmekten bahsediyoruz 20 senedir ama bunu başaramıyoruz” diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

“Gürcistan maçında öve öve bitiremediğimiz oyuncuları Portekiz maçından sonra yerin dibine soktuk. Hep birlikte olmamız lazım. Hepimiz aynı hedefe gidiyor muyuz buna karar vermemiz lazım. Tamamen saha içinde odaklanmamız lazım.”

Milli Takım’da olumsuz ve olumlu tarafı da gördüğünü ifade eden Arda Turan ise, "Bu hikayenin güzel tarafını da olumsuz tarafını da yaşamış bir olarak bu hikayenin paydaşı olmak önemli. Bu hikayenin ne çeşit olacağına hep beraber karar vereceğiz. O yüzden ben inanıyorum herkes üzerine düşen görevi vicdanı da tartıp öyle davranacaktır. Çok güzel bir yolculuğun içindesiniz. Hep beraber bu hikayeyi çok güzel hale getirelim. İnşallah 2002’yi de, 2008’i de geçeriz” diye konuştu.



"Bu takımı yıkmayıp, üstüne koyup devam etmeliyiz"

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A Milli Futbol Takımı'nın çok özel oyunculara sahip olduğunu söyleyen Arda Turan, "Montella’nın takım savunmasına, taktik bilgisine güvendiğim için kura yoluyla çok enteresan yerlere gideceğini düşünüyorum. Ben çok inanıyorum. Çok sevimli ve güzel bir milli takım var. Çok yetenekli oyuncular var. İnşa ederek gitmeliyiz. Bu turnuvada ne olursa olsun bu takımı yıkmayıp, üstüne koyup devam etmeliyiz. Semih de Arda bu takımın çok önemli oyuncuları olacaktır. Bu çocuklar hepsi yetenekli oyuncular. Artık oyuncular arasında çok fark yok. Ben gönülden inanıyorum. Portekiz maçına hepimiz üzülüyoruz. Birlik ve beraberlik haline tekrar döneceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.



"Hakan’ın gerekli yerde gerekeni yapacağından şüphem yok"

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Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu’nu çok zaman sonra destek için aradığını aktaran Turan, "Onu çok severim. Çok özel bir oyuncu. Öteki tarafı seçenlere de saygım oldu. Hakan gibi oyuncular çok büyük örnektir. Hakan ülkemizi seçti. Yaptığı bütün şeyler muhteşem. Hakan her milli maçta beraber olmak istiyor. Avrupa’nın en iyi orta saha oyunculardan biri. Orada olması bile gelecek için, oradaki çocuklar için çok büyük örnek. Hakan’a kardeş gibi bakıyoruz. Çok büyük liderlik gösteriyor. Dünkü hali de bizi ne kadar önemsediğini gösterir. Hakan’ın gerekli yerde gerekeni yapacağından şüphem yok. Yıldıray abiden başlıyor, bu oyuncuların gurbetçi gençler için yaptıkları çok önemli. Üzülmesini anlıyorum. Türk Milli Takım kaptanlarının kaderinde bu var galiba. Çok iyi devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Arda Turan, eski milli futbolcuların eleştiri yaparak daha kibar olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.



"Arda Güler, o hayal ettiğimiz şeye götürecek oyunculardan biri"

Milli takımda büyük bir kriz olduğunu düşünmediğini söyleyen Turan, "Arda Güler ile bazen Instagram’dan konuşuyoruz. Arda bizim göz bebeğimiz. Gerçekten ona ihtiyacımız olan 90 dakikalar geliyor. Arda, Real Madrid’de sezon sonunda 8-10 maç çok iyi oynadı. Gürcistan maçta zemin ağırdı. Dışardan baktığınız zaman Arda gibi bir oyuncuyu korumak için elinizden geleni yapabilirsiniz. Arda Güler muhteşem bir oyuncu. Topa sahip, set hücumu yapacağımız maçlarda etkili kullanabiliriz. Arda o hayal ettiğimiz şeye götürecek oyunculardan biri. İlk krizlerde suni krizler olur. Arda’nın bunlara geleceğini sanmıyorum. Muhteşem bir elmas var. Onun futbolunu konuşup, eğlenmeliyiz. Çekya’yı geçerek son 16 maçında gerçek Arda’ya ihtiyacımız var. En ihtiyacımız olan yerde hocamız onu değerlendirecektir düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Her futbolcunun maça hazır olmasının gerektiğini vurgulayan Arda Turan, "2008’de yarı final kadromuzu hatırlayın. Montella’nın iyi sınavlar verdiğini düşünüyorum. Portekiz maçının ilk yarısını beğenmiştim. Hepimiz anlara hazır olmalıyız. Bu takım, bu kültürü yapabilir" dedi.



"Montella, Arda’nın üstüne titriyor, hepimiz gibi"

Antrenmanda Teknik Direktör Vincenzo Montella ile Arda Güler arasındaki görüntünün sorulması üzerine Turan, "Montella’nın tavrını okuduğumda, 'Sen delisi misin Arda, biz seni maçta oynatmıyoruz, Çekya maçı var, çok önemli. düz koşuya git, aman bir yerine bir şey olmasın'. Oyuncularıma bazen öyle yaparım. Caner her antrenmanda oynamak ister, onu antrenman dışına iterim. Montella, Arda’nın üstüne titriyor, hepimiz gibi. Bu konuyu böyle bırakalım. Görüntüleri okumak zordur, özellikle futbolunda içinden gelmeyen insanlar için. Bu yanlış bir okuma" şeklinde konuştu.