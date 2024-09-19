Burak Yılmaz, Trabzonsporlu taraftarlarla tartıştı! 'Ben bu kulübe yanlış yapmadım'

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Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 89 ve 90+8'de yediği gollerle sahadan 1 puanla ayrılan Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz maçın bitiş düdüğünden sonra tribündeki Trabzonsporlu taraftarlarla tartıştı.

Sosyal medyaya düşen videolarda Burak Yılmaz'ın kendisine tepki gösteren taraftarlara 'Ben hayatım boyunca bu kulübe yanlış yapmadım.' dediği görüldü. Devam eden tepkilerin ardından ise Burak Yılmaz'ın taraftarlara 'Sen adam mısın?' dediği görüldü.

Genç teknik adam zor sakinleştirilerek soyunma odasına götürüldü.