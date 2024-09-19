×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Burak Yılmaz, Trabzonsporlu taraftarlarla tartıştı! 'Ben bu kulübe yanlış yapmadım'

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Burak Yılmaz#Kayserispor
Burak Yılmaz, Trabzonsporlu taraftarlarla tartıştı Ben bu kulübe yanlış yapmadım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 22:28

Trabzonspor karşısında 2-0 öne geçip 90+8'de 2-2'lik beraberliğe yakalanan Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz, maç sonrası Trabzonsporlu taraftarlar tartıştı.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 89 ve 90+8'de yediği gollerle sahadan 1 puanla ayrılan Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz maçın bitiş düdüğünden sonra tribündeki Trabzonsporlu taraftarlarla tartıştı.

Sosyal medyaya düşen videolarda Burak Yılmaz'ın kendisine tepki gösteren taraftarlara 'Ben hayatım boyunca bu kulübe yanlış yapmadım.' dediği görüldü. Devam eden tepkilerin ardından ise Burak Yılmaz'ın taraftarlara 'Sen adam mısın?' dediği görüldü.

Genç teknik adam zor sakinleştirilerek soyunma odasına götürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Burak Yılmaz#Kayserispor

BAKMADAN GEÇME!