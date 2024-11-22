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Burak Yılmaz taktik öğrenmek için Inter'e gitti!

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#Burak Yılmaz#Inter#Hakan Çalhanoğlu
Burak Yılmaz taktik öğrenmek için Intere gitti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 07:00

Teknik direktör Burak Yılmaz; Inter'in hocası Inzaghi ve Hakan Çalhanoğlu ile buluştu.

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Teknik direktör Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu’nun forma giydiği İnter Kulübü’nü ziyaret etti.

Burada Çalhanoğlu ve teknik direktör Simone İnzaghi ile bir araya gelen Yılmaz, “Gelişmeye ve öğrenmeye devam. Benim için futbolda taktik denildiğinde özellikle Serie A’nın çok önemli bir yeri vardır. İnter’de çok başarılı işler yapan ve taktiksel yaklaşımını çok beğendiğim İnzaghi’nin misafiri oldum. Sistemini, çalışma prensiplerini, antrenman metodunu yakından inceleme fırsatı buldum. Benim için oldukça öğretici bir deneyim oldu” ifadelerini kullandı.

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#Burak Yılmaz#Inter#Hakan Çalhanoğlu

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