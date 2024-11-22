Burak Yılmaz taktik öğrenmek için Inter'e gitti!

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Teknik direktör Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu’nun forma giydiği İnter Kulübü’nü ziyaret etti.

Burada Çalhanoğlu ve teknik direktör Simone İnzaghi ile bir araya gelen Yılmaz, “Gelişmeye ve öğrenmeye devam. Benim için futbolda taktik denildiğinde özellikle Serie A’nın çok önemli bir yeri vardır. İnter’de çok başarılı işler yapan ve taktiksel yaklaşımını çok beğendiğim İnzaghi’nin misafiri oldum. Sistemini, çalışma prensiplerini, antrenman metodunu yakından inceleme fırsatı buldum. Benim için oldukça öğretici bir deneyim oldu” ifadelerini kullandı.