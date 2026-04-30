Burak Yılmaz sürprizi! Eski takımına teknik direktör olarak dönüyor

Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'nın teknik direktörlüğünü yapan Burak Yılmaz için sürpriz bir gelişme yaşandı.

SÜPER LİG TECRÜBESİNİ KATLADI

Futbolculuğu sonrası teknik direktörlük kariyerine başlayan Burak Yılmaz, Süper Lig'de Beşiktaş'taki geçici teknik direktörlük görevinin ardından sırasıyla Kayserispor ve Kasımpaşa'nın başına geçmişti.

Son olarak Gaziantep FK'nın teknik direktörlüğünü yapan Burak Yılmaz çok konuşulan bir basın toplantısının ardından görevinden istifa etmişti.

Genç yaşına rağmen Süper Lig seviyesinde tecrübesini arttıran Burak Yılmaz, sürpriz bir takımın ilgisini çekti.

BURAK YILMAZ, LİLLE'NİN GENİŞ LİSTESİNDE

Burak Yılmaz, 2020-2021 sezonunda unutulmaz performansıyla şampiyonluğa taşıdığı Lille’in yeni teknik direktör adayları listesine dahil edildi. Sacha Tavolieri'nin haberine göre 40 yaşındaki teknik adam Avrupa'dan bazı kulüplerin, özellikle Belçika ve Fransa'dakilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Burak Yılmaz, Fransa şampiyonluğu yaşadığı eski kulübü LOSC Lille'de uzun listeye dahil edildi.

Habere göre henüz resmi bir girişim olmasa Burak Yılmaz'ın önümüzdeki sezon, taraftarının kendisini çok sevdiği Lille'nin başına teknik direktör olarak dönme ihtimali bulunuyor.