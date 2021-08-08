Burak Yılmaz son dakikada sahne aldı, Lille puanı kaptı

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Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği son şampiyon Lille, Ligue 1'deki ilk maçında Metz'le 3-3 berabere kaldı.

Ev sahibi Metz'in gollerini 31'de Contenze, 41'de Udol, 52'de Fabien kaydetti.

Lille'in beraberlik golleri ise 24'te Botman, 81'de Ikone ve 90+7'de Burak Yılmaz'dan geldi. Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, ilk golde Botman'a asist yaptı.

Öte yandan Metz'de Boubakar, 56. dakikada Burak Yılmaz'a yaptığı faul sonrasında kırmızı kart gördü.

Lille kadrosundaki milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, mücadeleye ilk 11'de başladı. Burak ve Zeki 90, Yusuf ise 60 dakika sahada kaldı.

Metz: Oukidja, Centonze, Bronn, Kouyate, Udol, Delaine, N'Doram, Maiga, Sarr, Sabaly, Niane

Lille: Jardim, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo, Yusuf Yazıcı, Andre, Renato Sanches, Jonathan Bamba, Jonathan David, Burak Yılmaz