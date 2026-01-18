Burak Yılmaz: 'Sahaya yüreğini koyan bir takım izlettirdik!'

Haberin Devamı

Cezası nedeniyle dün akşam Galatasaray maçında kulübede yer alamayan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Dört gün içinde oynadığımız iki zorlu maçta da sahaya yüreğini koyan bir takım izlettirdik. Oyuncularımın gösterdikleri özveri ve mücadeleyle gurur duyuyorum.

Son düdüğe kadar mücadeleden vazgeçmeyen, birbirine inanan ve şehrini onurla temsil eden takımıma yürekten teşekkür ediyor, bu oyuncu grubunun hocası olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum."