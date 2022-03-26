Burak Yılmaz, Portekiz maçında kaçırdığı penaltıyı anlattı! Meğer zemin...

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A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali’nde Portekiz’e 3-1 yenilerek elenirken, maça damgasını vuran olay; skor 2-1 iken Burak Yılmaz’ın 85. dakikada penaltı kaçırmasıydı.

Bir futbolcunun yaşayabileceği en büyük talihsizliklerden biriyle karşılaşan tecrübeli futbolcu, karşılaşma sonrası sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada milli takımı bıraktığını açıklarken, “Nasıl atamadım, hâlâ şok içindeyim. Bu penaltıyı, ömrüm boyunca her gece atacağım belki de uyumadan, rüyamda” sözleriyle dile getirdi duygularını.

Burak Yılmaz’la dün sabah konuşup, o anı ve maçı anlatmasını istedik. İşte Burak’ın sözleri:

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"ZEMİN ISLAK VE YUMUŞAKTI"

“Penaltıyı kazanınca tüm arkadaşlarım topu bana bıraktı. Ben de atmak istekliydim. Müthiş heyecanlandım. Arkamda bütün ülke insanlarının sorumluluğu vardı. Zemin ıslak ve yumuşaktı. Sert vurma isteğim topu yükseltti. Topun auta gittiğini görünce kahroldum. Penaltıyı atsaydım Portekiz’i elerdik. En çok ülkem için üzüldüm. Maçtan sonra başkanımız Nihat Özdemir, Stefan Kuntz ve takım arkadaşlarım bana destek oldu. En çok Kuntz üzüldü. Benimle birlikte ağladı. Lille takımındaki arkadaşlarım da arayıp moral verdiler. Sabaha kadar uyayamadım. Çok üzgünüm.”

KABUSA DÖNEN PENALTILAR

BAGGIO FİNALDE KAÇIRMIŞTI

1994 Dünya Kupası’nda harika oynayıp İtalya’yı adeta tek başına finale taşıyan Roberto Baggio, final maçında penaltıyı auta atınca şampiyonluğu Brezilya kazandı.

ULI HOENESS (1976)

EURO 1976 daki Almanya-Çekoslovakya finalinde Uli Hoeness, Panzerlerin 4. penaltısını kaçırdı. Antonin Panenka, kendi adıyla tarihe geçen bir vuruş stiliyle penaltıyı gole çevirip Çekoslovakya’yı Avrupa şampiyonu yaptı.

GARETH SOUTHGATE (1996)

1996 Avrupa Şampiyonası yarı finalindeki seri penaltı atışlarında İngiltere Milli Takımı’ndan Gareth Soutghate penaltıyı kaçırınca Almanya finale adını yazdırdı.

MARTIN PALERMO (1999)

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Kolombiya ile Arjantin arasındaki milli maçta Arjantinli Martin Palermo tam 3 penaltı kaçırdı. İlki direkten döndü, ikincisi auta çıktı, üçüncüsünü ise kaleci kurtardı.

DAVID BECKHAM (2004)

2004 avrupa Şampiyonası elemelerindeki Türkiye-İngiltere maçında penaltı kullanan David Beckham, ayağı kayınca topu üstten dışarı attı.

RONALDO'NUN PENALTI ESNASINDAKİ HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Burak Yılmaz'ın penaltıyı kullanmak için topun başında olduğu anlarda Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun kalecisi Diogo Costa'ya yaptığı hareketler karşı kale kameralarına yansıdı.

Ronaldo, el-kol hareketleri yaparak kaleci Costa'nın da bu şekilde hareketler yaparak Burak Yılmaz'ın konsantrasyonunu bozmaya çalışmasını istedi.

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37 yaşındaki Ronaldo, 36 yaşındaki Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltı sonrası büyük sevinç yaşadı.