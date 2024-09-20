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Burak Yılmaz, PFDK'ye sevk edildi

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#Süper Lig#Burak Yılmaz#Pfdk
Burak Yılmaz, PFDKye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 21:03

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trabzonspor maçı sonrası bordo mavili taraftarlarla yaşadığı tartışma nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

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Galatasaray ve Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bugün yaptığı toplantı sonrası disiplin sevklerini açıkladı. PFDK'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hukuk Müşavirliği’nce 20.09.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1 - Galatasaray Kulübü’nün 17.09.2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ye sevkine karar verilmiştir.

2 - Trabzonspor Kulübü’nün 19.09.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ye sevkine karar verilmiştir.

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3 - Kayserispor Kulübü antrenörü Burak Yılmaz'ın 19.09.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 20.09.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verilmiştir."

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#Süper Lig#Burak Yılmaz#Pfdk

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