Burak Yılmaz önderliğindeki Lille, Lens deplasmanında! En çok oynanan iddaa tercihi...

Bu bir ilandır

LENS

- Üst üste 13 maç kaybetmedikten sonra geçtiğimiz hafta PSG'ye Parc des Princes'ta 2-1 boyun eğen Lens, sezonu 5. sırada bitirip önümüzdeki sezon için Avrupa bileti almaya çalışıyor.

- Sarı kart cezası sona eren Loic Bade savunmadaki yerini yeniden alacak. Orta 5'linin solunda oynayan Issiaga Sylla cezası devam ediyor. Bade'nin savunma partnerleri Facundo Medina ve Jonathan Gradit olacak.

- Cezası sona eren bir diğer isim, Massadio Haidara'nın eğer hafif sakatlığı sorun olmazsa sol tarafta Sylla'nın yerini forma giyecek.

- Koronavirüsü atlatıp PSG maçında kenardan oyuna dahil olan Gael Kakuta beklenti altında kalmıştı. Virüs öncesi çıktığı son 3 lig maçında 3 gol katkısı (2 gol 1 asist) vardı. Eğer ilk 11'de başlayacak fizik gücü varsa, takımın en önemli yaratıcı gücü olur.

LILLE

- Milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın sürüklediği Lille, Fransa Ligue 1'de sezonun son 3 haftasına PSG'nin 1 puan önünde lider olarak giriyor.

- Orta sahanın kilit isimlerinden Benjamin Andre cezalı, deplasman kafilesinde yer alan Renato Sanches'in durumu maç saati netleşecek.

- Nord Derbisi'nde TD Christophe Galtier, Sanches yetişmezse orta alanı "Xeka & Boubakary Soumare" ikilisiyle oluşturacak.

- Zeki sağ bekte, Burak en ileride olacak. Burak'ın hücum partneri Jonathan David olacak.

- Kanatlarda ise Jonathan Ikone ile Jonathan Bamba forma giyecek. Yusuf Yazıcı'nın yedek soyunması bekleniyor.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Lens'ın ligde oynadığı son 11 maçın tamamında "karşılıklı gol" oldu, 8'i aynı zamanda "2.5 ÜST" bitti.

- Lille ligde oynadığı son 11 deplasman maçının 10'unu kazandı! (1 beraberlik)

- İki takımın ligde oynadığı son 11 maçta Lens galibiyeti yok! (8 Lille galibiyeti - 3 beraberlik)

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Fransa Ligue 1'de şampiyonluk yarışı içerisinde olan Lille'i, Türk yıldızlarımız sırtlıyor...