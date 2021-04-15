Burak Yılmaz Lille'e Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür'ü önerdi!

Spor Arena Dış Haber - Bu sezon Lille formasıyla 27 maçta 12 gol atıp 4 asist yapan Burak Yılmaz, Fransa'nın ünlü spor gazetesi L'Equipe'e açıklamalarda bulundu.

PSG ile girdikleri şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan Burak; "Şampiyon olmak istiyoruz, bunu gizleyemeyiz. Kalan maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Sabırlı olmalı ve maç maç bakmalıyız. 37. haftadaki maçımızdan sonra şampiyonluğu konuşabiliriz." dedi.

SNEIJDER VE DROGBA'DAN BURAK'A: NEDEN AVRUPA'YA GİTMİYORSUN?

Daha önce Avrupa'nın büyük kulüplerinden teklifler aldığını söyleyen milli golcü, Galatasaray'da birlikte oynadığı Sneijder ve Drogba ile ilgili şu itirafı yaptı; "Büyük kulüplerden teklifler aldım ama hep Türkiye'de kalmaya karar verdim. Galatasaray'dayken Sneijder ve Drogba bana neden Avrupa'ya gitmediğimi sordu. Ben de bu tecrübeyi yaşamak istedim."

"ABDÜLKADİR ÖMÜR VE DORUKHAN TOKÖZ'Ü LILLE'E ÖNERİRİM"

Hangi Türk futbolcuların transferini Lille'e önerirsin şeklindeki soruya ise Burak; "Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür'ün gelmesini isterim. Dorukhan'ın sözleşmesi de sezon sonu bitiyor." yanıtını verdi.

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