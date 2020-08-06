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Haber Giriş: 06.08.2020 - 09:54,Son Güncelleme:

Burak Yılmaz Lille ile ilk maçına çıktı

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Lille, hazırlık maçında Belçika'nın Mouscron ekibine 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmada Burak Yılmaz da forma giydi.

 Beşiktaş'tan Fransız ekibine transfer olan Burak Yılmaz, karşılaşmanın 69'uncu dakikasında oyuna girdi ve yeni takımının formasını ilk kez giydi.

Zeki Çelik'in süre almadığı karşılaşmada, Yuzuf Yazıcı da son 30 dakikada görev yaptı. Lille, Cumartesi günü Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla bir hazırlık maçı daha yapacak.

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Burak Yılmaz Lille ile ilk maçına çıktı

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