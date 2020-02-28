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Futbol
Haber Giriş: 28.02.2020 - 22:25,Son Güncelleme:/

Burak Yılmaz: "Kalleşce bir saldırı, içimiz yandı"

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Burak Yılmaz: "Kalleşce bir saldırı, içimiz yandı"
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Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta takımının gollerini atan Burak Yılmaz, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Süper Lig'de Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Burak Yılmaz maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Burak Yılmaz'ın açıklamaları;

Maçla alakalı bir şey konuşmak istemiyorum. Bugün çok çok üzüntülüyüz. Türkiye liglerindeki oyuncularla telefon trafiği yaşadık, hepsi çok üzgün. Haince, kalleşçe yapılan saldırıda Mehmetçiklerimiz şehit oldu. Ailelerin, bizim içimiz yandı

Devletimiz ne isterse onlarlayız. Maddi, manevi... Ne isterlerse yaparız. Unutmasınlar ki ülkemiz bu kalleşlikler karşısında tek yürek olur. Tribünde bir pankart vardı 'Bir ölürüz, bin doğarız' diye. Biz bir bütünüz. Biz Türk'üz"

Burak Yılmaz: Kalleşce bir saldırı, içimiz yandı

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