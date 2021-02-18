Burak Yılmaz kadroda mı, Yusuf Yazıcı ilk 11'de olacak mı? Lille'in Ajax karşısında iddaa oranı...

Bu bir ilandır

LILLE

- Milan, Celtic ve Sparta Prag'ın bulunduğu grupta ikinci sırada yer alıp adını Avrupa Ligi Son 32 Turu'na yazdıran Lille'de milli yıldızlarımızdan Burak Yılmaz maç kadrosuna alınmadı.

- 22 resmi maçta 15 gole katkı (11 gol - 4 asist) veren Burak, 40 gündür resmi maça çıkmadı. TD Christophe Galtier de tecrübeli forveti tam olarak iyileşmeden riske etmek istemediklerini açıkladı.

- Orta sahadan Xeka ve Benjamin Andre cezalı. Son 5 lig maçında gol yemeden geçilen seride kenardan gelip takıma katkı veren Renato Sanches, bu iki ismin yokluğunda ilk 11'de başlayabilir.

- Sağ bekte Zeki Çelik, hücumda Jonathan David'in yanında Yusuf Yazıcı'nın olması çok çok büyük ihtimal...

AJAX

- Sezona Şampiyonlar Ligi'nde başlayan ancak Liverpool ve Atalanta'nın arkasında kalıp Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Ajax'ta 2002'li genç yetenek Ryan Gravenberch cezalı.

- Doping yaptığı için ceza alan as kaleci Andre Onana ve yönetimin tarihi hatası sonrası kadro seçimi dışında bırakılan Sebastien Haller de Fransa kafilesinde yer almadı.

- Onana yerine kalede yılların eskitemediği eldiven Maarten Stekelenburg yer alacak.

- Haller'in yokluğunda ise hücum üçlüsünün "Dusan Tadic, David Neres & Antony" olması bekleniyor.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Lille'in son 6 resmi maçının 5'i "2.5 ALT" bitti.

- Ajax'ın son 5 resmi maçının 4'ü "2-3 GOL" aralığında bitti.

- İki takım geçen sezon Şampiyonlar Ligi grup maçlarında karşı karşıya gelmişti, 2 maçı da Ajax gol yemeden kazanmıştı.

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%25'lik kesim son haftalarda sıkı savunmasıyla ön planda olan Fransız ekibe, Ajax karşısında da güveniyor...

%19'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Lille, son yıllarda kadrosuna kattığı Türk yıldızlarla dikkat çekiyor...