Burak Yılmaz işte böyle geldi, kral oldu

A Milli Takımımız’ın aday kadrosu açıklandığı takıma katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyan Burak Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yoğun çabaları sonrasında Hollanda karşısında sahadaki yerini alırken attığı 3 golle gecenin yıldızı oldu. Millilerin teknik patronu Şenol Güneş Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna Burak’la birlikte Lille’den Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ile Fransa 2. Ligi’nde La Havre forması giyen Umut Meraş’ı da davet etti. Ancak Ligue 1 ve Ligue 2 ekipleri geçen hafta toplanarak Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke oyuncularının milli takımlara gönderilmemesi kararı aldı.

Güneş 4 oyuncuya da 11’de görev verdi

İşte bu kararın ardından başkan Nihat Özdemir ve TFF yetkilileri hummalı bir görüşme trafiği başlattı. Fransa Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği, ve Fransa Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmelerde bu oyuncuların özel uçakla getirilip, aynı şekilde döndürüleceği ve gerekli tüm tedbirlerin alınacağı garantisi verilerek izin aldı. TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı da UEFA ile temasa geçerek konunun çözümünü hızlandırdı. Maçtan önceki gün özel uçakla Fransa’dan Türkiye’ye getirilen Burak, Yusuf, Zeki ve Umut dün Şenol Güneş tarafından ilk 11’de sahaya sürüldü. Burak Yılmaz 3 golle hat-trick yaparken Hollanda zaferinde başroldeydi. Umut da Hakan’ın golünde asist yapan isimdi.

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