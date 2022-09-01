Burak Yılmaz ikna etti, Oğuzhan Özyakup Fortuna Sittard ile anlaştı

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Beşiktaş'ta uzun dönem forma giyen Oğuzhan Özyakup, Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Fortuna Sittard'a transfer oldu.



Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile anlaşma sağlayan Oğuzhan, sağlık kontrolleri ve resmi imza için kısa süre içinde Hollanda'da olacak.

Oğuzhan Özyakup'un kariyeri

Hollanda doğumlu olan futbolcu Oğuzhan Özyakup futbola Zaandam Türk Spor takımı ile başlamıştı. Genç futbolcu 2002 yılı itibari ile AZ altyapısına geçti. Oğuzhan Özyakup burada da B1 ve A1 seviyelerinde forma giyebildi Oğuzhan Özyakup 2008- 2009 sezonunda ise Arsenal altyapısında forma giydi. Bu sezonda takımı FA Youth Cup şampiyonu oldu. Genç futbolcu 2011- 2012 yılında kulübüyle anlaşma imzaladı. Özyakup 2011- 2012 sezonunda Manchester United deplasmanında Premier League kadrosuna alınsa da maçta forma şansı yakalayamadı. Oğuzhan Özyakup 2012- 2013 sezonunda ise Beşiktaş'a transfer oldu ve A Milli Futbol Takımında forma giydi.

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