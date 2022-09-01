Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Burak Yılmaz ikna etti, Oğuzhan Özyakup Fortuna Sittard ile anlaştı

Güncelleme Tarihi:

#Oğuzhan Özyakup#Beşiktaş#Transfer Haberleri
Burak Yılmaz ikna etti, Oğuzhan Özyakup Fortuna Sittard ile anlaştı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 10:23

Beşiktaş'ta uzun dönem forma giyen Oğuzhan Özyakup, Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Fortuna Sittard'a transfer oldu.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta uzun dönem forma giyen Oğuzhan Özyakup, Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Fortuna Sittard'a transfer oldu.

Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile anlaşma sağlayan Oğuzhan, sağlık kontrolleri ve resmi imza için kısa süre içinde Hollanda'da olacak.

Oğuzhan Özyakup'un kariyeri

Hollanda doğumlu olan futbolcu Oğuzhan Özyakup futbola Zaandam Türk Spor takımı ile başlamıştı. Genç futbolcu 2002 yılı itibari ile AZ altyapısına geçti. Oğuzhan Özyakup burada da B1 ve A1 seviyelerinde forma giyebildi Oğuzhan Özyakup 2008- 2009 sezonunda ise Arsenal altyapısında forma giydi. Bu sezonda takımı FA Youth Cup şampiyonu oldu. Genç futbolcu 2011- 2012 yılında kulübüyle anlaşma imzaladı. Özyakup 2011- 2012 sezonunda Manchester United deplasmanında Premier League kadrosuna alınsa da maçta forma şansı yakalayamadı. Oğuzhan Özyakup 2012- 2013 sezonunda ise Beşiktaş'a transfer oldu ve A Milli Futbol Takımında forma giydi.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Oğuzhan Özyakup#Beşiktaş#Transfer Haberleri

BAKMADAN GEÇME!

Ona Amerikanın tek ahlâklı CEOsu diyorlardı... Korkunç suçlamalar Taciz, tecavüz, şiddet...

Ona 'Amerika'nın tek ahlâklı CEO'su' diyorlardı... Korkunç suçlamalar! Taciz, tecavüz, şiddet...

#Dan Price
Kafalar karışık... Organik gıda ne demek Daha mı sağlıklılar | 8 SORU 8 YANIT

Kafalar karışık... Organik gıda ne demek? Daha mı sağlıklılar? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık
Arkadaşım timsah Bir insanla bir sürüngenin akılalmaz dostluğu...

Arkadaşım timsah! Bir insanla bir sürüngenin akılalmaz dostluğu...

#Joseph Henney

BAKMADAN GEÇME!

Ona Amerikanın tek ahlâklı CEOsu diyorlardı... Korkunç suçlamalar Taciz, tecavüz, şiddet...

Ona 'Amerika'nın tek ahlâklı CEO'su' diyorlardı... Korkunç suçlamalar! Taciz, tecavüz, şiddet...

#Dan Price
Kafalar karışık... Organik gıda ne demek Daha mı sağlıklılar | 8 SORU 8 YANIT

Kafalar karışık... Organik gıda ne demek? Daha mı sağlıklılar? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık
Arkadaşım timsah Bir insanla bir sürüngenin akılalmaz dostluğu...

Arkadaşım timsah! Bir insanla bir sürüngenin akılalmaz dostluğu...

#Joseph Henney