Burak Yılmaz, Portekiz-Türkiye maçı sonrası gözyaşlarını tuamadı, Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'le deplasmanda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada 1 gol atan ve 1 penaltı kaçıran Burak Yılmaz, Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı.

PENALTIYI KAÇIRDI

Mücadelenin 83. dakikasında Enes Ünal yerde kalırken VAR incelemesinin ardından Alman hakem penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı atışında topun başına gelen Burak Yılmaz, topu üstten auta gönderdi ve 7. gol fırsatından yararlanamadı.

MAÇ SONU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Penaltıyı gole çeviremeyen 36 yaşındaki futbolcunun, karşılaşmanın ardından yaşadığı büyük üzüntü ekranlara yansıdı. Gözyaşlarına engel olamayan Burak Yılmaz'ı takım arkadaşları teselli etti.

MİLLİ TAKIM'I BIRAKTIĞINI AÇIKLADI

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz, Milli Takım kariyerini noktalandırdığını duyurdu.

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İşte Burak Yılmaz'ın sözleri;

Penaltıyı atamadım... Nasıl atamadım hala şoktayım. Penaltı olduğunda 'Kesin gol, 2-2' dedim ve ondan sonrasını düşünmeye başladım. Kaçırınca hayal kırıklığı oldu. Özür dilerim. Bu penaltıyı ömrüm boyunca her gece rüyamda atacağım herhalde...

BENİM SON MAÇIMDI

Bugün benim son maçımdı. Milli Takım kariyerime son noktayı koyuyorum. Benden bu kadar. Böyle üzüntülü bir maçtan sonra bırakmak istemezdim. Böylesi doğru. Herkesten özür diliyorum. Bu formayı şerefle, namusla, güzel bir şekilde taşıdım.

EKSTREM BİR DURUM OLURSA...

Duyguyla bırakmadım. Ekstrem, inanılmaz durumlar olursa o zaman yardımcı olurum. Artık bir bayrak değişimi olması gerekiyor. Ülkemiz, genç arkadaşlarımız açısından

UMUTLAR AUTA GİTTİ

Burak Yılmaz, maçtan bir gün önce düzenlenen basın toplantısında Dünya Kupası'nda son turnuvasını oynamak istediğini dile getirmişti.

Kaptan, "Cristiano Ronaldo'nun son dünya kupası mı olacak bilmiyorum ama benim son dünya kupam olacak, bundan eminim" ifadelerini kullanmıştı.

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KUNTZ'DAN MAÇ SONU DESTEK

Maçtan sonra penaltı atışının kaçmasına değinen teknik direktör Stefan Kuntz ise "Burak'a 'Gurur duymalısın çünkü bu takımın kaptanısın' dedim. Letonya karşısındaki penaltısı olmasa bu takım burada olmazdı. Bazen de şansa ihtiyacınız olur" şeklinde konuştu.

KEREM AKTÜRKOĞLU: 'BURAK ABİMİN CANI SAĞOLSUN'

Milli Takım'ın 23 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ise "Takım arkadaşlarımın, öncelikle de Burak abimin ayağına sağlık. Canı sağolsun. O kaçırmasaydı, biz kaçırabilirdik. Burak abinin canı sağolsun" dedi.

FATİH TEKKE VE TUNCAY ŞANLI'DAN SONRA BİR İLK

Karşılaşmanın 65. dakikasında attığı golle Milli Takım kariyerine bir gol daha ekleyen Burak Yılmaz, Fatih Tekke ve Tuncay Şanlı'dan sonra bir ilki başardı.

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Opta verilerine göre, Portekiz filelerini havalandıran Burak Yılmaz, 2006 elemelerinden (7, Fatih Tekke & 6, Tuncay Şanlı) bu yana Türkiye formasıyla Dünya Kupası eleme aşamasında altı gole ulaşan ilk oyuncu oldu.

İKİNCİ KEZ PENALTI KAÇTI

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde iki penaltı kaçıran yalnızca 3 takım oldu. Milliler, 5 penaltının 3'ünden yararlanamadı. Hollanda 6'da 4, İtalya ise 4'te 2 yaptı.