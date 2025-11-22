Burak Yılmaz: 'Hedeflerimize emin adımlarla gidiyoruz!'

Haberin Devamı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, rakiplerinin zaaflarından yararlanarak başarılı olduklarını ifade etti.

Cardoso ve Opoku'nun koşu yollarını kapatmak için 5'li savunmayla maça çıktıklarını anlatan Burak Yılmaz, Cardoso'nun bugün en etkisiz maçını oynadığını belirtti.

Sağlam adımlarla ilerlemeleri gerektiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bir an önce ligde kalmak için puanları toplamak istiyoruz. Hedef olarak konuşmak için bazı şeylere bakıyorum. Avrupa vesaire... Hepimizin hayalleri ve hedefleri var ama ayağımız yere basmalı. Öncelikle hedefimiz bir an önce ligde kalacak puanları toplamak. Çünkü Gaziantep yaklaşık son 3 senedir son anda kümede kalan bir takım. Eğer gereksiz hedefler koyarsak oyuncularımızı da gereksiz baskı altına almış oluruz. Bunu kesinlikle istemiyorum. Tabii ki de hedeflerimiz, hayallerimiz var. Öncelikle ligde kalacak puanları toplayıp ondan sonrasında bakmak istiyoruz. Çünkü bu işler kolay değil. Üstümüzdeki takımların bütçelerine bakarsanız ne demek istediğini çok iyi anlarsınız. Bir de şöyle bir durum oluyor. Böyle gereksiz baskı altına alınca çok değerli deplasmanlardan alınan bir puanın değeri olmamaya başlıyor. Hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz."

