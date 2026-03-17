Burak Yılmaz: 'Gülünç bir şekilde 2 gol yedik!'

Burak Yılmaz: Gülünç bir şekilde 2 gol yedik
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2026 22:49

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 4-1 mağlup olan Gaziantep FK'da teknik direktör Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Burak Yılmaz'ın sözleri;

"PLANIMIZ TAMAMEN TUTMUŞTU" 

Aslında ilk devre gole kadar her şey istediğimiz gibiydi. Planımız tamamen tutmuştu. Duran top organizasyonlarında başarılı olduk, gol atacakken bir anda Fenerbahçe deplasmanında geçişten 2 gol yedik, gülünç bir şekilde!

"BİREYSEL HATALARDAN GOL YEDİK"

Oradan sonra toparlayamıyorsun. Bireysel hatalardan gol yedik. Burada böyle hatalar yaparsan zor oluyor. 1-1'den sonraki bölüme çalışmamız lazım. Gol atmakta sorunumuz yok ama gol yemekte bir hayli cömertiz. Bunu çözmeye çalışacağız. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum.

