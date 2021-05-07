Burak Yılmaz, Fransa'yı fethediyor! Cristiano Ronaldo ve Moussa Sow'dan sonra tek...

Şampiyonluk mücadelesi veren Lille'in gol yükünü çeken Burak, Ligue 1'de çıktığı 26. maçında 15. golünü kaydederken 5 de asist yaparak herkesin beğenisini kazandı.

Ligue 1'in 36. haftasında oynanan Lens maçında rakip ağları 2 kez sarsarak ilk yarıda takımını 2-0 öne geçiren 35 yaşındaki golcü, Moussa Sow'dan sonra Lille formasıyla ilk sezonunda ligde 20 gole katkı sağlayan ilk futbolcu oldu.

SOW DA ŞAŞIRDI

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve sarı lacivertlilerden önce Lille formasıyla gol krallığı yaşayan Moussa Sow, Burak Yılmaz'ın attığı ikinci gol sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sow, Burak Yılmaz için "İnanılmaz ve muhteşem" ifadelerini kullandı.

RONALDO'DAN SONRA BURAK

Öte yandan bu sezon Avrupa’nın beş büyük liginde mücadele eden 35+ yaşındaki oyuncular arasında Burak Yılmaz’dan (15) daha fazla gol atan tek isim 27 golle Cristiano Ronaldo oldu.