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Burak Yılmaz: 'Fenerbahçe'yi avantajlı görüyorum'

#Burak Yılmaz#Fenerbahçe#Beşiktaş
Burak Yılmaz: Fenerbahçeyi avantajlı görüyorum

Lille ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fortuna Sittard'a transfer olan Burak Yılmaz bu sezon Türkiye Ligi'nde şampiyonluk favorisini açıkladı.

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Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard'a transfer olan Burak Yılmaz, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Burak Yılmaz'ın açıklamaları;

Bana çok büyük bir projeyle geldiler. 2 senesi oyuncu, 3 senesi antrenör olarak. Bana inandılar. Beraber gelişebileceğimize inandılar. Bana Türkiye'den böyle bir teklif gelmedi. Çok mutluyum ve huzurluyum. 3 senelik bölüm hocalık mı olur sportif direktörlük mü olur bilmiyorum, onu konuşmadık. Şu andaki isteğim antrenör olmak

BEŞİKTAŞ DESTEKLEDİĞİM TAKIM

Dinamo Kiev maçında Fenerbahçe'yi destekleyeceğim. Ben Türk'üm. Türk takımlarının başarılı olmasını istiyorum. Galatasaray'a Okan Abi geldi. Abdullah Avcı hak ettiği şampiyonluğu kazandı. Zaten Beşiktaş desteklediğim takım. Ali Koç'u da çok severim

FENERBAHÇE AVANTAJLI

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Bu sezon Süper Lig'de çok çetin bir şampiyonluk yarışı olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin çok ciddi avantajlı olduğunu düşünüyorum. Harika bir hocası var

MİLLİ TAKIMA DÖNMEYECEĞİM

Ben bir karar verdim ve bunun arkasında duracağım. Bundan sonra döneceğimi düşünmüyorum. Sakatlık veya başka bir durum olursa elbette yardımcı olurum ama milli takıma dönmeyeceğim. Bu sadece fiziksel verilmiş bir karar değil. Mental olarak zorlandığımı hissettim. Penaltıyı kaçırdıktan sonra verdiğim bir duygusal karar değildi

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#Burak Yılmaz#Fenerbahçe#Beşiktaş

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