'Burak Yılmaz Fenerbahçe'de bir araba gol atar!' Gündem transfer...
Fenerbahçe lige iki galibiyetle başlarken gözler forvet transferine çevrildi. Sarı lacivertliler, uzun süre çaba sarf ettiği Alexander Sörloth transferinden sonuç alamayınca diğer alternatiflere yöneldi. Hadi Ben Kaçtım'da Okay Karacan'ın Burak Yılmaz iddiası ise çok konuşulacak.
Okay Karacan, Hadi Ben Kaçtım'da haftanın öne çıkan gelişmelerini masaya yatırıyor. Burak Yılmaz gündemiyle birlikte Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın TFF kurullarıyla ilgili sözleri, Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye etkisi, Mustafa Denizli&Altay efekti, milli oyuncularımızın Avrupa sahnesindeki performansları ve daha fazlası sizlerle...
- Burak Yılmaz Fenerbahçe'ye gelecek mi?
- Gelirse nasıl performans gösterir?
- Fenerbahçe dışındaki ihtimaller...
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Keyifli seyirler.