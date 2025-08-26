Burak Yılmaz: 'Djalo, Beşiktaş'ın stoperlerinden farklı!'

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın Juventus'tan transfer etmeye hazırlandığı Tiago Djalo için Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'dan açıklama geldi.

"DJALO İLE KONUŞTUM"

Sports Digitale'e konuşan Burak Yılmaz, Djalo ile birlikte Lille'de şampiyonluk yaşadıklarını hatırlatarak "Djalo ile konuştum. Ona Beşiktaş camiası hakkında gerekenleri söyledim. Taraftarları, ambiyansı ve atmosferi anlattım. Çok değerli ve önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama kendisinin bir sakatlık süreci vardı, o sakatlık sürecine hakim değilim. Kendisiyle Lille'de bir şampiyonluk yaşadım ve Beşiktaş'ın defansına güç katacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"ONUNLA İLETİŞİM HALİNDE OLMAK LAZIM"

Djalo'nun özel yeteneği sahip olduğunu dile getiren Yılmaz, "Djalo, hızlı bir oyuncu. Beşiktaş'ın elindeki bütün stoperlerinden farklı bir stoper. Daha çabuk, daha atletik. Topu oyuna sokmayı sever ama bazen risk almayı da sever. Onunla sürekli iletişim halinde olup, gereksiz risk almasını engellemek lazım." dedi.

Haberin Devamı