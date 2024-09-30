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Burak Yılmaz depremi! Beşiktaş mağlubiyeti sonrası kararını açıkladı

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#Burak Yılmaz#Süper Lig#Kayserispor
Burak Yılmaz depremi Beşiktaş mağlubiyeti sonrası kararını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 23:10

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Teknik Direktör Burak Yılmaz, 3-0'lık Beşiktaş mağlubiyetinin ardından istifa ettiğini açıkladı.

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Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Kayserispor'da Teknik Direktörü Burak Yılmaz istifa ettiğini duyurdu.

Kayserispor'da kan değişiminin gerekli olduğunu söyleyen Burak Yılmaz, "Bir değişiklik lazım, kan değişikliği lazım. Her şeyi yaptık bir tane bir şey kaldı, benim gitmem. Bu şehri çok sevdiğim için bırakma kararı aldım." dedi.

Bazen bırakmak gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Teknik direktörlük işine soyundum, Allah izin verirse kendimizi geliştirerek gereğini yapacağını düşünüyorum. Bazen bırakmak da önemli. Kayserispor'un yolu açık olsun. İnşallah bensiz iyi olacaklar. İyilik yapmak da belki de bırakmaktır. Herkese teşekkür ederim. Başka söyleyecek bir şey yok. Herkes için hayırlı olsun. İnşallah Kayserispor bundan sonra daha iyi olacaktır." şeklinde konuştu.

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#Burak Yılmaz#Süper Lig#Kayserispor

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