Burak Yılmaz Beşiktaş'ta ayrımcılığa isyan etti, ayrıldı!

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş'ta 2. Burak Yılmaz dönemi dün itibariyle resmen sona erdi. Lille ile anlaşan yıldız futbolcu, dün Nevzat Demir Tesisleri’ne giderek antrenman öncesi teknik direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolculara veda etti. Bu sezon ligde attığı 13 golle takımının en skorer ismi olan 35 yaşındaki yıldız oyuncu, mayıs ayında kendisine gelen teklifleri ileten temsilcisine, “2-3 sene daha oynayıp futbolu bırakmak istiyorum. Teşekkür edip geri çevir” cevabını vermişti. Peki, sonra ne oldu da kaptanlığını yaptığı siyah beyazlılara veda etmeye karar verdi? İşte olayın perde arkası...

'Üzerime düşeni yaptım, yine yaparım'

Burak, hakkındaki ‘yönetimin indirim talebini kabul etmedi’ iddialarına 23 Nisan’da “Hayatımın hiçbir döneminde hiçbir konuda para önceliğim olmadı. Hedeflerime ulaşmak için her zaman maddi konularda fedakârlıkta bulundum. Şu an tüm dünya olarak bir illet ile mücadele ederken alacak-verecek peşinde bir insan olmadığımı anlatmama gerek olmadığını düşünüyorum. Bugün de yarın da ve ne zaman gerekirse o zaman da gerek ülkem için ve gerekse Beşiktaşım için üzerime düşenin fazlasını her zaman yaptım ve yine yaparım” cevabını vererek tavrını net olarak ortaya koymuştu.

Burak 'Feda' dedi, 11 gün sonra Karius gitti

Bu açıklamalardan sadece 11 gün sonra (4 Mayıs) kısa bir süre Loris Karius’un alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek veda etmesi kafaları karıştırdı. Alman kaleci ile yönetimin farklı beyanları üzerine Burak Yılmaz, konunun detayına indi. Ortaya çıkan sonuç son derece şaşırtıcıydı... Kulüp, yabancı oyuncularda benzer durum yaşanmaması için ödeme yapmış ancak yerli isimleri es geçmişti. Oysa nakit akışında sıkıntı yaşayan ve ekim ayından bu yana ödeme yapamayan yönetime Burak Yılmaz “Benim ödememi yıl sonuna kadar yaparsınız. Diğerlerini ödeyin” diyerek arkadaşlarına jest yapmıştı.

'Dışarıda da aynı hisleri yaşayacağım'

Aradan geçen zamanda deneyimli golcü hiç ödeme alamazken, Ruiz’in de tıpkı Karius gibi gitmesinin ardından kulübün Ruiz açıklaması bardağı taşırdı. Açıklamada “Ruiz’e pandemi öncesi tüm ödemelerini eksiksiz şekilde yapmamıza rağmen...” denirken sadece pandemi sürecindeki üç aylık alacağının olduğu belirtildi. Bu olayın ardından 10 aydır para alamayan Burak sözleşmesindeki özel maddeyi devreye soktu ve 1 milyon Euro’luk alacağından vazgeçip boşa çıktı. Vedasının ardından Burak, sosyal medyadan, “Bu duyguyu hissetmek için Beşiktaş’ta oynamaya gerek yok. Dışarıda da aynı hisleri yaşayacağım” yazdı.

