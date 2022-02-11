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Burak Yılmaz Beşiktaş'a dönebilir

#Transfer#Beşiktaş#Burak Yılmaz
Burak Yılmaz Beşiktaşa dönebilir

Fransa Ligue 1 ekibi Lille forma giyen Burak Yılmaz'ın siyah beyazlılara dönebileceğini belirten babası Fikret Yılmaz, "Olabilir, her şey olabilir. Sezon sonunu görmek gerek." dedi.

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Süper Lig’de daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Antalyaspor, Manisaspor, Eskişehirspor formaları giyen Burak Yılmaz’ın babası Fikret Yılmaz, milli futbolcunun yeniden Türkiye’de oynayabileceğini söyledi.

Radyospor’a açıklamalarda bulunan Yılmaz, Beşiktaş’la ilgili gelen soruya, “Olabilir, her şey olabilir. Sezon sonunu görmek gerek. Milli takımla hedefleri var. Ben geleceğiyle ilgili çok konuşmuyorum ama biz Beşiktaşlıyız. Bunu herkes bilir. Yazılanları okuyorum. Gerçekleşmesi için dua ediyorum. inşallah olur” şeklinde yanıt verdi.

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