MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBurak Yılmaz, Beşiktaş ile yolları ayırmak üzere! Son maçına çıkıyor
GeriFutbol Burak Yılmaz, Beşiktaş ile yolları ayırmak üzere! Son maçına çıkıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 23.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Burak Yılmaz, Beşiktaş ile yolları ayırmak üzere! Son maçına çıkıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Tecrübeli oyuncu yönetimden, alacağının yarısına karşılık bonservisini istedi. Eğer yönetim kabul ederse Burak, Gençlerbirliği maçının ardından Beşiktaş’tan ayrılıp Fransız ekibi Lille’e imza atacak.

Spor Arena / İsmail ER - Süper Lig’de cumartesi günü Gençlerbirliği deplasmanında sezonu tamamlayacak olan Beşiktaş’ta Burak Yılmaz muhtemelen siyah beyazlı formayla son maçına çıkacak.

12 MİLYON TL ALACAK

Fransa 1. Lig ekiplerinden Lille’in talip olduğu tecrübeli golcü, anlaşma sağlandığı takdirde Beşiktaş’a veda edecek. İstanbul ekibi ile gelecek sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki futbolcunun kulübünden 10 milyon TL alacağı bulunuyor. Burak ve menajeri yöneticilere “Alacağımızın yarısından vazgeçelim, bonservisimizi verin” dedi. Yönetim kabul ederse Burak 5 milyon TL karşılığında bonservisini alacak

İKİ YILLIK İMZA

Daha sonra İstanbul’da Lille yetkililerin de eşliğinde sağlık kontrollerinden geçecek olan golcü oyuncu Fransız kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzalayacak. İmzaların atılması durumunda Burak, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’nın ardından kırmızı siyahlı kulübün üçüncü Türk futbolcusu olacak.

 

Burak Yılmaz, Beşiktaş ile yolları ayırmak üzere Son maçına çıkıyor

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle