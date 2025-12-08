×
Burak Yılmaz, Beşiktaş beraberliğinin ardından itiraf etti: 'Biliyorduk, planımız tuttu!'

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep FK#Burak Yılmaz#Beşiktaş
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 22:59

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, 2-2 beraberlikle sona eren Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'da teknik direktör Burak Yılmaz, maçın ardından konuştu.

İşte Yılmaz'ın açıklamaları;

"YETER Kİ İYİ GÜNLERİNDE OLSUNLAR"

"Beşiktaş'ın zayıf yönleri tabii ki var ama Beşiktaş'ın bu taraftarıyla, atmosferle, stadyumla zayıf yönü olmuyor. Yeter ki oyuncular gününde olsun."

"PLANIMIZ TUTTU"

"Planımız tuttu. Beşiktaş'ın bugün yapması gereken, Fenerbahçe'nin puan kaybıyla bize karşı aç olacağını biliyorduk. İstediğimizi yapamadık. Golü atsak da baskı yedik. İlk devrede final pasına kadar geçişlerde başarılıydık. Final paslarını yapabilsek, ikinciyi bulabilirdik. Yüzde yüz planımız tuttu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncularımın önünde saygıyla eğilmek lazım."

"GELİŞİRKEN YARIŞIYORUZ"

"Hedefler, hayaller hep var ama ayağımız yere basmalı. Bugün için 2 puanı kaçırdık. Beşiktaş kötü mü oynadı, hayır. Planımız tuttu. Geçişleri sonlandırabilsek, ikinciyi, üçüncüyü atabilirdik. 1 puanı aldık ve gidiyoruz. Gelişiyoruz, gelişirken de yarışıyoruz. Şehrimiz mutlu. İnşallah Göztepe'ye karşı stadyum dolu, aynı oyunumuzla kazanmak istiyoruz."

