Burak Yılmaz asist yaptı, Lille kazandı (Reims 0-1 Lille)
Fransa Ligue 1'in 2. haftasında Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille deplasmanda Reims'i 1-0 mağlup etti. Golün asisti Burak Yılmaz'dan geldi.
Burak Yılmaz, Ligue 1 ekibi Lille formasıyla çıktığı ikinci maçta gole katkı sağlamayı başardı. Ligin 2. haftasında Reims'e konuk olan Lille rakibini 1-0 yenmeyi başardı. Burak Yılmaz, 32. dakikada Jonathan Bamba'ya yaptığı asistle 3 puanda önemli rol oynadı.
Burak, maçın 79. dakikasında yerini Timothy Weah'a bırakırken, Yusuf Yazıcı ise oyuna aynı dakikada Jonathan Ikone'nin yerine dahil oldu. Bir diğer milli futbolcumuz Zeki Çelik ise 90 dakika sahada kaldı.
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