Burak Yılmaz açıkladı! 'Benim yaşımdaki dünya yıldızları...'

Basın toplantısında konuşan milli futbolcu Burak Yılmaz, şöyle konuştu;

"Beşiktaş'ta kaptandım. İki senelik kontratım, iyi bir hayatım vardı. Bu yaşta böyle bir meydan okumaya ihtiyacım vardı ve beni buna Luis Campos ikna etti. İstanbul'a gelip benimle yüz yüze konuşması bana yetti.

Hayatım boyunca üst düzey oynadım. Şu anda da daha üst düzeyde oynuyorum. Şu an dünyadaki yıldızlara baktığımızda yaşları benimle aynı. Yanlış anlaşılmak istemem ben onlarla aynı seviyede değilim. Benim yaşımdaki dünya yıldızları bana örnek oldu.''

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