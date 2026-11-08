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Burak Yılmaz: '5-0'ın açıklaması yok, suçlu benim!'

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#Çorum FK#Burak Yılmaz#Fenerbahçe
Burak Yılmaz: 5-0ın açıklaması yok, suçlu benim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 18:37

Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Fenerbahçe yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'ye evinde 5-0 mağlup olan Çorum FK'da Teknik Direktör Emre Belözoğlu, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Yılmaz'ın sözleri;

Vallahi bizim için çok ağır bir yenilgi, çok kötü bir akşam. 5-0. İlk devre kaçırdığımız çok net pozissyonlar var. Hatta ilk pozisyonu biz kaçırdık. Çok gol kaçırdık. Golleri atmak lazım.

"OYUNUN HAKKI BU MU, DEĞİL Mİ?"

Fenrbahçe ile bizim aramızdaki fark, onlar bulduklarını attı, biz atamadık. Oyunun hakkı bu mu değil mi? İkinci devrede yine golü bulamadık, biz golü bulamadığımız her topta geçişten golü yedik. Bize ağır bir ders oldu.

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"5-0'IN AÇIKLAMASI YOK"

İstatistik falan konuşsak çok var ama 5-0'ın bir açıklaması yok. Kötü bir akşam. Suçlu, hatalı benim. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. Tercihi yapan benim. Bilmiyorum, her şeyi kontrol edip, kendimizi ve oyuncularımızı, tekrardan yolumuza devam edeceğiz. Tüm şehirden, başkanımızdan özür dilerim. Ağır bir yenilgiydi.

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"BURADAN AYAĞA KALKMAK LAZIM"

Şehrimiz için önemli bir maçtı. Buradan ayağa kalkmak lazım. Ağır bir mağlubiyet, mağlubiyet mağlubiyettir. Buradan ayağa kalkacağız. Başakşehir maçına hazırlanacağız.

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#Çorum FK#Burak Yılmaz#Fenerbahçe

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