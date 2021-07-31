Burak Şar'ın yüzü güldü! Vali borcunu ödedi ve...

Spor Servisi - Kapanan Gaziantepspor’un elektrik borcuna kefil olduğu için 3 ay hapis cezası alan ve dün tekrar cezaevine girmesi gereken teknik direktör Burak Şar hapis cezasından kurtuldu. 2019’da kulübün kesik olan elektriklerinin geri gelmesi ve başkan Hasan Şahin’in hapse girmemesi için 486 bin liralık borcun 73 bin lirasına kefil olan Burak Şar, borç ödenmediği için 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Daha önce konulduğu Silivri Cezaevi’nden ‘Covid var’ gerekçesiyle çıkarılıp 36 gün izin verilen Şar’ı yeniden hapse dönmekten Gaziantep Valisi Davut Gül kurtardı.

73 BİN TL ÖDENDİ, DOSYA KAPANDI

Vali Gül, 40 yaşındaki teknik adamın kefil olduğu 73 bin TL’lik borcu ödeyerek dosyayı kapattırdı ve böylece Şar cezaevine girmekten kurtuldu. Ayrıca Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği’nin de Hürriyet’in haberi üzerine Şar ile iletişime geçip maddi ve manevi destekte bulundukları öğrenildi.