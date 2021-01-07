MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBurak Öğür, Ümraniyespor'da
GeriFutbol Burak Öğür, Ümraniyespor'da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 07.01.2021 - 12:12 | Son Güncelleme:

Burak Öğür, Ümraniyespor'da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burak Öğür, Ümraniyespor'da
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, bir dönem kalesini koruyan Burak Öğür'ü yeniden kadrosuna kattı.

Kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Kulübümüz, eski kalecimiz Burak Öğür ile anlaşmaya varmıştır. Kaleci kazağımızı ilk olarak 2013 yılında sırtına geçiren, takımımıza yıllarca hizmet eden ve kaptanlık yapan Burak Öğür'e evine hoş geldin diyor, kalesini gole kapatacağı nice başarılı maçlar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Burak Öğür, TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısında İzmir ekibi Altay'ın kalesini korumuştu.

Burak Öğür, Ümraniyesporda

Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle