Burak Öğür, Ümraniyespor'da

Kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Kulübümüz, eski kalecimiz Burak Öğür ile anlaşmaya varmıştır. Kaleci kazağımızı ilk olarak 2013 yılında sırtına geçiren, takımımıza yıllarca hizmet eden ve kaptanlık yapan Burak Öğür'e evine hoş geldin diyor, kalesini gole kapatacağı nice başarılı maçlar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kulübümüz, eski kalecimiz Burak Öğür ile anlaşmaya varmıştır.



Kaleci kazağımızı ilk olarak 2013 yılında sırtına geçiren, takımımıza yıllarca hizmet eden ve kaptanlık yapan Burak Öğür'e evine hoş geldin diyor, kalesini gole kapatacağı nice başarılı maçlar diliyoruz. pic.twitter.com/0jgGZaCkRB — Ümraniyespor (@Umraniyespor) January 7, 2021

Burak Öğür, TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısında İzmir ekibi Altay'ın kalesini korumuştu.

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