Burak Kızılhan: 'Operasyon yapıldı!'

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de genel sekreter Burak Kızılhan, açıklamalar yaptı.

İşte Burak Kızılhan'ın açıklamaları;

"TARAFTARIMIZ HEM AVRUPA'DA HEM TÜRKİYE'DE YANIMIZDA"

"Taraftarımıza çok teşekkürler, 90 dakika boyunca takımın yanında yer aldılar ve galibiyette büyük etken oldular. Türkiye'de ve Avrupa'da hep yanımızdalar."

"RAKİBİMİZİN PUAN KAYBINI BEKLİYORUZ"

"Her maçı kazanmak istiyoruz ve rakibimizin puan kaybetmesini bekliyoruz. Beşiktaş derbisini kazanmak için her şeyi yapacağız."

"BÜYÜK BİR OPERASYON YAPILDI"

"Fenerbahçe'ye büyük bir operasyon yapıldı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında şüphelerimiz vardı, maçın orta hakemi bu şüphelerimizi ayyuka çıkarmıştır. Verilmeyen penaltılar var. Dzeko'nun ayağına net basıldı, ikinci pozisyonda iki elle Dzeko'yu ittiler. Ayrıca kırmızı kart olmalıydı. Üçüncüsünde dayanamadılar ve verdiler. Bu da verilmese ne olurdu, bilmiyorum! Verilen kararlar, verilmeyenler... Kartlar, Kostic cezalı duruma düştü. İrfan Can Eğribayat'a maç sonu yapılanlar..."

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"YABANCI HAKEM İSTERİZ AMA..."

"Fenerbahçe'ye bu akşam büyük bir operasyon çekildi! Yabancı hakem isteriz ama çok gerçekleşeceğini sanmıyorum. Yabancı VAR devam etmeli! Yabancı hakem konusunda da Fenerbahçe'nin duruşu nettir."