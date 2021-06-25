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Spor Arena
Haber Giriş: 25.06.2021 - 13:32 | Son Güncelleme:

Burak Kızılhan kimdir kaç yaşında?

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Burak Kızılhan kimdir kaç yaşında?

Burak Kızılhan, söylemleri dolayısıyla araştırılan isimler arasıdna yer aldı. Fortune Türkiye dergisinin Gelecek Vaat eden 20 Yönetici arasında gösterdiği Burak Kızılhan, köklü şirketlerden Schneider Elektrik bünyesinde de çalışmıştır. Peki, Burak Kızılhan kimdir kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Burak Kızılhan, 1984 yılı doğumlu. Şişli Terakki’de ilkokulu okuyan Burak Kızılhan liseyi Fransız Lisesi'nde okudu. Üniversite'yi ise İngiltere’de elektronik mühendisliği bölümünde okuyan Burak Kızılhan, bugün AE Arma-Elektropanç’ın İş Geliştirme Müdürü ve Fortune Türkiye’nin hazırladığı “Gelecek Vaat Eden 20 Yönetici” listesinde yer alıyor.

Mühendislik yönetimi üzerinde mastır yapan Burak Kızılhan, iki sene Londra’da Schneider Elektrik’te çalıştı. 2010 yazından itibaren de aile şirketinde çalışan Kızılhan, şirketin Ortadoğu ve Kuzey Afrika koluna bakıyor.

 

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