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Burak Kızılhan açıkladı: Fenerbahçe, UEFA kadrosunu tamamladı

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#Fenerbahçe#UEFA Kadrosu#Transfer
Burak Kızılhan açıkladı: Fenerbahçe, UEFA kadrosunu tamamladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 20:10

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, kulübün UEFA kadrosunun tamamlandığını açıkladı.

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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kızılhan, transfer gündemi ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Kızılhan, "Bugün itibarıyla, sezon başında belirlediğimiz yol haritamız kapsamında, futbol takımımıza gereken takviyeleri en doğru hamlelerle gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Futbol takımımızın UEFA kadrosunu da tüm bu çalışmalar doğrultusunda tamamlamış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımın tamamlanan UEFA kadrosu dışında transfer çalışmalarının ise süreceğini belirten Kızılhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fenerbahçe’nin doğası ve hedefleri gereği transfer çalışmalarımız ve potansiyel transfer adımlarımız ise durmaksızın devam etmektedir. Takımımızın hedefleri yolunda kadromuzu daha da derinleştirip kadro değerimizi yükseltecek alternatif oyuncu girişimlerimiz sürmekle birlikte futbol takımımızın kısa, orta vadeli yapılanması çerçevesinde potansiyeli olan genç oyuncu girişimlerimizin de olduğunu vurgulamak istiyorum."

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#Fenerbahçe#UEFA Kadrosu#Transfer

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