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Burak İnce ve Ahmet İlhan Özek gençlerle buluştu

#Altınordu#Spor Toto 1. Lig#Anadolu Kulüpleri
Burak İnce ve Ahmet İlhan Özek gençlerle buluştu

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Altınordu’nun altyapısından yetiştirip Almanya Bundesliga takımı Arminia Bielefeld’e sattığı genç orta saha oyuncusu Burak İnce, kaptan Ahmet İlhan Özek ile Altınordu Futbol Akademisi’nde (ALFA) eğitim gören oyuncularla buluştu.

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ALFA’da yetiştikten sonra A takıma yükselen, devre arasında Almanya’nın yolunu tutmaya hazırlanan Burak, genç futbolcu adaylarının sorularını cevapladı. 

Bielefeld’e transferi ara transferde tamamlanacak Burak, "Söz veriyorum sizleri unutmayacağım. Başarılı olabilmek ve sizlere örnek teşkil etmek için çok çalışacağım" dedi.

Burak İnce ve Ahmet İlhan Özek gençlerle buluştu


Ahmet İlhan Özek ise Altınordu’nun genç futbolculara çok iyi imkanlar sağladığını söyledi.

Deneyimli oyuncu, "Altınordu gibi genç sporculara yatırım yapan bir kulübün bünyesinde futbol eğitimi alıyorsunuz. Ben 20 yaşında üniversite öğrencisiyken profesyonel oldum. Sizler bizlere göre çok şanslısınız. İmkanlarınız çok güzel, çok iyi çalışın ve bu imkanları değerlendirin" ifadelerini kullandı.

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#Altınordu#Spor Toto 1. Lig#Anadolu Kulüpleri

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