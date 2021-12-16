Burak Elmas'tan TFF'ye büyük rest! 'Gerekirse yayın havuzundan çıkarız'

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulübün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bataklığa çekilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Dünkü divan toplantısında TFF ve kurullarını hedef alan Elmas şu ifadeleri kullandı: “G.Saray konuştuğunda, camianın büyüklüğünden gücünü alır. G.Saray camiasının önünde, sporu zehirlemesini amaçlayan kimse duramaz. Bu mücadele, art niyetli odakların, bizleri içine çekmek istediği düzeysiz ve adaletsiz bir oyun.

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Biz bu oyuna gelmedikçe, adaletsizliklerini, çirkinliklerini daha da arttırdılar. Camiamızın sinir uçlarıyla oynamayı, camiamızı bölmeyi hedeflediler. G.Saray bu ufak hesaplara alet olmayacak kadar büyüktür. Bataklıkta yapılacak mücadele, tüm tarafları aşağıya çeker. G.Saray’ın mücadelesi, o bataklığı kurutmaktır. TFF yöneticileri, sadece bu bataklık düzeni sürdürme niyetinde değiller, G.Saray’ın bu bataklığı kurutma ve şeffaflık talebine de karşı durumdalar.

"KOLTUK SEVDASININ AKTÖRLERİ"

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TFF Yönetimi hazin bir koltuk sevdası trajedisinin aktörleri olarak davranmakta, sporun değer kaybetmesi pahasına geçmiş alışkanlıklarla çözüm kaydettirecek sonuçlardan ziyade, G.Saray’ı hiç parçası olmadığı mücadeleye çekmekte, şahıslara güç devşirmeye çalışmakta. Onları bu pozisyonda tutan çözümsüzlük ve çözümsüzlüğü düzeltmek isteyenlerin birbiriyle verdiği mücadeledir. G.Saray geri dönüşü olmayan bir mücadelenin içinde. Mücadele, ülkemiz ve ülkemizin yurt dışında başarıyla temsili için.

"DEĞERLİ MARKAMIZI SOKMAYIZ"

Yarından tezi yok TFF’de bu işlerin ortağı olan tüm kurullardaki her üyenin temsil ettikleri koltuğun ağırlığına uygun davranmasını, bu olmayacaksa, acil olarak o koltukları terk etmelerini talep ediyoruz. Makamlar şereflidir ama esas olan makamdan şeref almak değil, ona şeref katmaktır. Yapamıyorsanız gideceksiniz. Bu kurullar devam ederse, yayın ihalesine değerli markamızı sokmamak için hazırlıklara başladık. Gerekirse yapılan olacak naklen yayın ihalesinden çıkmaya da hazırız.

"5 MAÇ ÜST ÜSTE OPERASYON YAPILDI"

“Futbol yara almasın, değeri daha da zarar görmesin diye yaşananları ortalığa dökmedik. Ancak koltuk sevdası uğruna bizi argüman olarak kullanmak isteyenleri gördük. Biz bu oyuna gelmedikçe, adaletsizlikleri, küstahlıkları ve çirkinlikleri daha da artırdılar. Camiamızın sinir uçlarıyla oynamayı, Galatasaray camiasını bölmeyi hedeflediler. İlk defa 5 maç üst üste, kasıtlı olarak bir camiaya operasyon yapıldığına şahit oldum. Bu yüzden Galatasaray, tarih için çok önemli bir misyon üstlenmek zorundadır. Galatasaray’ın bu ikiyüzlülüğe verecek cevabı var. Kitaplarından utanmayı çıkarmış olanların, artık utanma zamanı gelmiştir.