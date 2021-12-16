Burak Elmas'tan TFF'ye büyük rest! 'Gerekirse yayın havuzundan çıkarız'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Marmara beyaza büründü İstanbula mevsimin ilk kar yağışı... Yeni uyarı geldiMarmara beyaza büründü! İstanbul'a mevsimin ilk kar yağışı... Yeni uyarı geldi#Meteoroloji
Fenerbahçeden ters köşe teknik direktör kararı Görüşmeler başladıFenerbahçe'den ters köşe teknik direktör kararı! Görüşmeler başladı#Fenerbahçe
Googledan profesör İfadesinde bile yalan söylediGoogle'dan profesör! İfadesinde bile yalan söyledi#Zulâl Atalay Laçin
Sıfır kilometre operasyon Oto stokçuların vurgun yöntemi deşifre oldu'Sıfır kilometre' operasyon! Oto stokçuların vurgun yöntemi deşifre oldu#Otomobil
OHAL fitnesini çıkaran İzzet Özgenç’in savrulduğu yerOHAL fitnesini çıkaran İzzet Özgenç’in savrulduğu yer#İzzet Özgenç
SGK tarafından otomatik yapıldı: Son gün 31 AralıkSGK tarafından otomatik yapıldı: Son gün 31 Aralık#Sigorta
Sık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... Kökü olmayan ıspanağı almayınSık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... "Kökü olmayan ıspanağı almayın"#Güzelavratotu
Fed faiz kararını açıkladı Varlık alımlarının azaltılmasında hız artacak...Fed faiz kararını açıkladı! Varlık alımlarının azaltılmasında hız artacak...#Fed
OHAL iddialarına ekonomi çevreleri ne dediOHAL iddialarına ekonomi çevreleri ne dedi?#OHAL
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Küresel ekonomiye tam entegre bir ülkeyizCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Küresel ekonomiye tam entegre bir ülkeyiz#Fuat Oktay
En merak edilen beş sorunun yanıtı burada Omicronda son durumEn merak edilen beş sorunun yanıtı burada! Omicron'da son durum#Pandemi
Hardvardlı Türkten diyabet müjdesiHardvardlı Türk'ten diyabet müjdesi#Gökhan Hotamışlıgil
Maskeli vurgun'Maskeli' vurgun!#Soygun
Gece yarısı evli çifte dehşeti yaşatmışlardı Sicimoğlu adalet istediGece yarısı evli çifte dehşeti yaşatmışlardı! Sicimoğlu adalet istedi#Kadıköy Moda
Aşı takviminde kritik detay 3 ay geçen hatırlatma dozu yaptırabilecekAşı takviminde kritik detay! 3 ay geçen hatırlatma dozu yaptırabilecek#Koronavirüs
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Burak Elmas'tan TFF'ye büyük rest! 'Gerekirse yayın havuzundan çıkarız'

#Galatasaray#Burak Elmas#TFF
Burak Elmastan TFFye büyük rest Gerekirse yayın havuzundan çıkarız
Ali Naci Küçük

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF ve kurullarına tepki gösterirken, rest de çekti: “Unutmasınlar ki; makamlar şereflidir ama esas olan makamdan şeref almak değil, ona şeref katmaktır. Yapamıyorsunuz gideceksiniz. Bu kurullar devam ederse, yayın ihalesine değerli markamızı sokmamak için hazırlığa başladık. Gerekirse yayın havuzundan çıkmaya hazırız.”

Haberin Devamı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulübün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bataklığa çekilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Dünkü divan toplantısında TFF ve kurullarını hedef alan Elmas şu ifadeleri kullandı: “G.Saray konuştuğunda, camianın büyüklüğünden gücünü alır. G.Saray camiasının önünde, sporu zehirlemesini amaçlayan kimse duramaz. Bu mücadele, art niyetli odakların, bizleri içine çekmek istediği düzeysiz ve adaletsiz bir oyun.

A

Biz bu oyuna gelmedikçe, adaletsizliklerini, çirkinliklerini daha da arttırdılar. Camiamızın sinir uçlarıyla oynamayı, camiamızı bölmeyi hedeflediler. G.Saray bu ufak hesaplara alet olmayacak kadar büyüktür. Bataklıkta yapılacak mücadele, tüm tarafları aşağıya çeker. G.Saray’ın mücadelesi, o bataklığı kurutmaktır. TFF yöneticileri, sadece bu bataklık düzeni sürdürme niyetinde değiller, G.Saray’ın bu bataklığı kurutma ve şeffaflık talebine de karşı durumdalar.

"KOLTUK SEVDASININ AKTÖRLERİ"

Haberin Devamı

TFF Yönetimi hazin bir koltuk sevdası trajedisinin aktörleri olarak davranmakta, sporun değer kaybetmesi pahasına geçmiş alışkanlıklarla çözüm kaydettirecek sonuçlardan ziyade, G.Saray’ı hiç parçası olmadığı mücadeleye çekmekte, şahıslara güç devşirmeye çalışmakta. Onları bu pozisyonda tutan çözümsüzlük ve çözümsüzlüğü düzeltmek isteyenlerin birbiriyle verdiği mücadeledir. G.Saray geri dönüşü olmayan bir mücadelenin içinde. Mücadele, ülkemiz ve ülkemizin yurt dışında başarıyla temsili için.

"DEĞERLİ MARKAMIZI SOKMAYIZ"

Yarından tezi yok TFF’de bu işlerin ortağı olan tüm kurullardaki her üyenin temsil ettikleri koltuğun ağırlığına uygun davranmasını, bu olmayacaksa, acil olarak o koltukları terk etmelerini talep ediyoruz. Makamlar şereflidir ama esas olan makamdan şeref almak değil, ona şeref katmaktır. Yapamıyorsanız gideceksiniz. Bu kurullar devam ederse, yayın ihalesine değerli markamızı sokmamak için hazırlıklara başladık. Gerekirse yapılan olacak naklen yayın ihalesinden çıkmaya da hazırız.

"5 MAÇ ÜST ÜSTE OPERASYON YAPILDI"

“Futbol yara almasın, değeri daha da zarar görmesin diye yaşananları ortalığa dökmedik. Ancak koltuk sevdası uğruna bizi argüman olarak kullanmak isteyenleri gördük. Biz bu oyuna gelmedikçe, adaletsizlikleri, küstahlıkları ve çirkinlikleri daha da artırdılar. Camiamızın sinir uçlarıyla oynamayı, Galatasaray camiasını bölmeyi hedeflediler. İlk defa 5 maç üst üste, kasıtlı olarak bir camiaya operasyon yapıldığına şahit oldum. Bu yüzden Galatasaray, tarih için çok önemli bir misyon üstlenmek zorundadır. Galatasaray’ın bu ikiyüzlülüğe verecek cevabı var. Kitaplarından utanmayı çıkarmış olanların, artık utanma zamanı gelmiştir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Burak Elmas#TFF

BAKMADAN GEÇME!

Sık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... Kökü olmayan ıspanağı almayın

Sık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... "Kökü olmayan ıspanağı almayın"

#Güzelavratotu
Son gün 31 Aralık SGK tarafından otomatik yapıldı...

Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...

#Sigorta
Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz

BAKMADAN GEÇME!

Sık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... Kökü olmayan ıspanağı almayın

Sık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... "Kökü olmayan ıspanağı almayın"

#Güzelavratotu
Son gün 31 Aralık SGK tarafından otomatik yapıldı...

Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...

#Sigorta
Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz