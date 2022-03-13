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Burak Elmas'tan Ahmet Nur Çebi'ye: "Avrupa'da bırakın puan almayı gol bile atamadılar"

#Galatasaray#Beşiktaş#Derbi
Burak Elmastan Ahmet Nur Çebiye: Avrupada bırakın puan almayı gol bile atamadılar
Ali Naci Küçük

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, derbinin ertelenmesine karşı çıkan Ahmet Nur Çebi'ye yanıt verdi. Siyah beyazlıların Avrupa'daki performansına vurgu yapan Elmas, "Kendileri ‘ülke puanı, ülke puanı’ diye başladıkları sezonda, bırakın puan almayı, gol bile atamadılar. Geldiğimiz noktada, oynanabilmesi halinde ezeli rakibimizi pazartesi saat 20.00’de stadımızda ‘aslanlar’ gibi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, derbinin ertelenmesine karşı çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye sert bir yanıt vererek şunları söyledi: “Bundan 8 ay önce, Beşiktaş Başkanı, finansal eşit rekabeti sağlamaya yönelik ana kuralı ‘Türkiye’yi Avrupa’da temsil ediyoruz. Biraz torpile ve kayrılmaya ihtiyacımız var, limitlerimizde hoşgörüye ihtiyaç var’ sözleriyle talep etti ve ülke puanı hedefi ile bu kuralların bozulmasında hiçbir mahsur görmedi. Namağlup bir şekilde Avrupa’da mücadele etmeye devam eden Galatasaray’ın torpile de, kayrılmaya da ihtiyacı yok!

Bizi yanlış anlamışlar

Bu noktada bizi yanlış anlamışlar. Bizim, ülke puanını yükselterek Türkiye’ye +1 kontenjan sağlama savaşımızı anlamamaları normal. Çünkü kendileri, ‘Ülke puanı, ülke puanı’ diye başladıkları sezonda, bırakın puan almayı, gol bile atamadılar. Erteleme başvurusunun
asıl sebebi; İstanbul’da hayatı durduran olağanüstü hava koşullarıdır. Bu koşullarda, hiçbir zeminin 3 günde 2 maçı kaldıramayacağının gün gibi aşikar olmasıdır. Geldiğimiz noktada, oynanabilmesi halinde ezeli rakibimizi pazartesi günü saat 20.00’de stadımızda ‘aslanlar’ gibi bekliyoruz!”

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BU BiR KAN DAVASI MI

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, yarın oynanacak derbi maçın ertelenmesi taleplerini olumsuz karşılayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye sitemli sözlerle yanıt verdi. Beyaz TV’ye konuşan Kırmızı, “Beşiktaş, maçı oynamak için neden bu kadar diretiyor anlamıyorum. Biraz empati yapsınlar. Geçmiş dönemde maçları ertelenmemiş ve zarar görmüşler. Neden bizim de zarar görmemizi istiyorlar? Bu bir kan davası mı? Kar, NEF Stadyumu’na da, Atatürk Olimpiyat Stadı’na da, Vodafone’a da yağıyor. Yine de Beşiktaş’ın teklifini değerlendireceğiz. Oyuncularım o kadar formda ki her gün maç olsa yine başarıyla oynarlar” ifadelerini kullandı.

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#Galatasaray#Beşiktaş#Derbi

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