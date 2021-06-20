Burak Elmas'ın yönetimindeki Işıtan Gün'den flaş karar! "Askıya alıyorum"

Galatasaray'ın dün gerçekleşen genel kurulunda başkan seçilen Burak Elmas'ın ekibinde yer alan Işıtan Gün, seçim zaferi sonrası duygularını sosyal medyadan paylaşırken aldığı kararı da duyurdu.

Çocukluk fotoğrafıyla birlikte 2015 yılında hayatını kaybeden babasının mezarının fotoğrafını paylaşan Işıtan Gün, herkese teşekkür etti ve sosyal medya kullanımnı askıya aldığını açıkladı.

İşte Işıtan Gün'ün yaptığı paylaşımlar;

"7-8 yaşlarına ait bu fotoğrafımdaki kadar heyecanlı ve mutluyum, ama bu çocuğa ve onun duygularını paylaşan herkese karşı olan sorumluluğun da farkındayım. Bu sabah, beni Galatasaraylı yapan babamı ziyaret edip, ona sarı kırmızı birkaç gül bıraktım. Belki biraz da dertleştim."

"Başta ailem olmak üzere, geride bıraktığımız seçim sürecinde desteğini ve sevgisini esirgemeyen tüm dostlarıma minnettarım. Düne kadar "rakip ekip"lerde olan ve seçim sürecini mertçe sürdüren değerli arkadaşlarımı da yürekten tebrik ederim."

"Bu duygu ve düşüncelerle, kişisel bir duyuru yapmak zorundayım. Sosyal medya kullanımının, geniş kitlelere mal olmuş kulüplerde sorumluluk üstlenen spor yöneticileri, hizmet etmekle yükümlü oldukları camialar ve genel spor iklimi üzerinde olumsuz etkisi olduğuna inanıyorum. Bu nedenle, görev sürem tamamlanıncaya kadar sosyal medya paylaşımlarıma ara verdiğimi duyurmak isterim."

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